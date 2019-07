Nongkrong Santai di Teras Rumah Sharaswaty

TRIBUN-MEDAN.com - Teras rumah memang menjadi tempat paling nyaman ,untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang tercinta. Dengan mengusung konsep bersantai di Teras Rumah, tongkrongan ini tidak pernah sepi pengunjung.

Rumah Sharaswaty yang terkenal dengan nama Bebek Samara, hingga saat ini masih menjadi tempat favorit untuk kumpul bersama keluarga ataupun sahabat.

Tidak seperti tempat nongkrong umumnya yang dihiasi berbagai pernak-pernik yang Instagramable, Rumah Sharaswaty tetap konsisten dengan konsep santai dan dilengkapi sedikit polesan lukisan bergambar teras rumah yang dicat dengan warna soft.

"Konsep kita sederhana saja sih, bagaimana agar para pelanggan itu nyaman, memang konsepnya kita buat seolah kayak di teras rumah, karena kan kalau orang Indonesia biasanya ngumpul sama keluarga, bersantai-santai itukan di teras," ujar pemilik sekaligus pengelola PT Khadijah Sharaswaty Indonesia, Sri Dewi Fitriyani Natadiningrat, Sabtu (20/7/2019)

Terdapat beberapa pilihan tongkrongan seperti ruangan Full AC, Area Terbuka, serta terdapat lorong yang yang dilengkapi dengan meja dan kursi kayu berwarna putih, dengan background teras rumah.

Selain itu, Rumah Sharaswaty juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas lengkap seperti Free WIFI, Toilet, mushola serta area terbuka yang luas mencapai kapasitas 100 orang.

"Kapasitasnya bisa sampai 100 orang, jadi ini juga sering dipakai orang buat meeting, atau buat diskusi, workshop dan lainnya," katanya

Mengusung Tagline No MSG With Only Love, Udah Sedap Tanpa Penyedap, tongkrongan ini kata Dewi dipastikan higienis, dan seluruh amkannan yang disajikan tidak menggunakan penyedap dan berasal dari bahan yang segar.

“Tempat kita lengkap menyediakan makanan dari pagi hingga malam hari, ada menu sarapan, makan siang dan malam, nggak ketinggalan, kita juga menyediakan kopi Gayo original untuk para penikmat kopi,” katanya

Yang menjadi andalan di tempat ini, diantaranya Bebek Bakar Madu, Bebek Goreng Kelapa, Nasi Goreng Bebek Asin, Nasi Goreng Kambing, dan Ayam.