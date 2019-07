Tips dan Trik Bedakan Action Figure Palsu dan Original

Puluhan Action Figure One Piece dipamerkan dalam perayaan Anniversary 3rd Kopki Medan, di Kembar Kafe Jalan Sakti Lubis Nomor 40, Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas,

TRIBUN-MEDAN.com - Setiap orang pasti memiliki alasan untuk mengidolakan sesuatu, bisa karena cerita, pengalaman, keunikan serta alasan lainnya. Mengidolakan sesuatu umumnya diikuti dengan kebiasaan mengoleksi, rasanya seorang penggemar tidak akan sah apa bila belum memiliki koleksi apapun.

Hal tersebut dibenarkan oleh Budi, yang merupakan pendiri Komunitas One Piece Kolektor (KOPKI) Medan. Saat berbincang degan tribun Medan, Budi mengaku sudah menyukai One Piece sejak kecil dan sudah mengoleksi banyak lini action figure one piece.

"Kalau saya sejak tahun 1996, awalnya saya nonton di TV dan rasanya kok enak, dan akhirnya saya ikuti, dan ketemu sama kolekoir-kolektor dari fb. Action figurenya saya punya POP, FGO, WCF, kalau POP skalanya agak lebih besar, yang sedang FGO dan yang paling besar itu WCF, yang termasuk paking besar itu namanya Resin, terbuat dari batu,jadi kalau itu jatuh pasti pecah dan harganya juga lebih mahal sampai 30 juta, saya sendiri nggak berani ngoleksi itu karena teledor," katanya, Senin (22/7/2019)

Ia sendiri mengaku sangat mengidolakan sang tokoh utama Monkey D. Luffy.

Tokoh yang akrab disapa Luffy ini kata Budi merupakan manusia karet yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik serta karakternya yang kocak dan menyenangkan.

"Dia tokoh yang mampu memimpin dan menyelamatkan teman-temannya, jadi kalo kayak kita ibaratnya di dunia nyata ini, susah nyarik teman yang mau melindung teman-temannya, Saya kan mengoleksi dari kru mugiwara, dan krunya ada 9 orang , jadi masing-masing lini saya kumplukan 9, sudah doyan sejak 1996 kayaknya," tuturnya

Ia dan rekan lainnya di KOPKI Medan mengaku biasanya memberi Action Figure secara online, hal tersebut dikarenakan Ia mengaku kecewa dengan beberapa penjual Action Figure di Mall, Ia mengaku setelah melakukan observasi di beberapa Mall, Ia melihat banyak yang menjual Action Figure One Piece palsu, namun dibandrol seharga original.

"Saya kecewanya banyak mall di kota Medan yang menjual Action Figure KW tapi dengan harga original, bagi kolektor pemula kan dan lagi kita tau sendiri harganya nggak ada yang murah, mulai ratusan sampai puluhan juta, meski jualnya di Mall besar, harus tetap hati-hati," katanya

Puluhan tahun menjadi kolektor Ia menyarankan agar lebih teliti membeli Action Figure di Medan, sebab katanya tidak lihat tempat, Action Figure palsu tersebat di mana-mana.

Sembari berbincang Ia membagikan tips dan trik membedakan Action Figure original dan palsu.

"Kalo yang asli dari detail pengercatan sangat rapi dan bagus, kalau yang KW nggak rapi, ibaratnya garis cat di tangannya banyak yang keluar, kedua badannya itu lentur jadi kalok kita pajang, lama-lama dia membengkok sedangkan yang asli itu keras, trus kalo original di kotaknya ada nama stiker Toy Animation, ada stiker Gold sama Silver, kalau Gold Japan Version sedangkan Silver Asian version," katanya

Meski demikian kata Budi orang-orang lebih doyan membeli Jalan Version karena detailnya lebih bagus. Ia menyarankan apabila ingin membeli Action Figure alangkah baiknya dari situs belanja online yang memiliki jaminan barang bisa dikembalikan apabila ketahuan palsu.

"Kan banyak sekarang belanja online kalau barangnya nggak sesuai bisa dikembalikan, kalau di Medan ada toko mainan khusus Action Figure, tapi mereka jualnya ada KW dan Ori, jadi harus tetap teliti juga," katanya

