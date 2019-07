TRIBUN-MEDAN.COM - Cara Download Lagu MP3 Senorita Via Vallen versi Koplo Cover Shawn Mendes dan Camila Cabello, Lirik.

Pedangdut Via Vallen tak mau ketinggalan untuk mengcover lagu 'Senorita' dari Shawn Mendes dan Camila Cabello.

Pedangdut Via Vallen baru saja mengcover lagu Senoritaversi dangdut koplo dan diunggah di akun youtubenya pada, Rabu 10 Juli 2019.

Berikut adalah lirik lagu Senorita yang dibawakan Via Vallen dalam versi dangdut koplo beserta terjemahannya :

I love it when you call me señorita

Aku menyukainya saat kau panggil aku senorita

I wish I could pretend I didn't need ya

Andai aku bisa berpura-pura tidak butuh kamu

But every touch is ooh-la-la-la

Tapi setiap sentuhan adalah ooh-la-la-la

It's true, la-la-la

Adalah benar, la-la-la

Ooh, I should be runnin'

Ooh, Aku harus berlari

Ooh, you keep me coming for ya

Ooh, kau membuat selalu datang untukmu

Land in Miami

Tanah di Miami

The air was hot from summer rain

Udara panas karena hujan musim panas

Sweat drippin' off me

Keringat menetes dari badanku

Before I even knew her name, la-la-la

Sebelum aku tahu namanya, la-la-la

It felt like ooh-la-la-la, yeah, no

Seperti terasa ooh-la-la-la, yeah, tidak

Sapphire and moonlight, we danced for hours in the sand

Safir dan cahaya bulan, kita menari berjam-jam di atas pasir

Tequila sunrise, her body fit right in my hands, la-la-la

Matahari Tequila, tubuhnya pas dalam pelukku, la-la-la

It felt like ooh-la-la-la, yeah

Terasa seperti ooh, la-la-la, yeah

I love it when you call me señorita

Aku menyukainya saat kau panggil aku senorita

I wish I could pretend I didn't need ya

Berpura-pura seakan aku tidak butuh kamu

But every touch is ooh-la-la-la

Tapi setiap sentuhan adalah ooh-la-la-la

It's true, la-la-la

Adalah benar, la-la-la

Ooh, I should be runnin'

Ooh, Aku harus berlari

Ooh, you know I love it when you call me señorita

Ooh, kau tahu aku menyukainya saat kau panggil aku senorita

I wish it wasn't so damn hard to leave ya

Aku berharap tidak terlalu berat untuk meninggalkanmu

But every touch is ooh-la-la-la

Tapi setiap sentuhan adalah ooh-la-la-la

It's true, la-la-la

Adalah benar, la-la-la

Ooh, I should be runnin'

Ooh, Aku harus berlari

Ooh, you keep me coming for ya

Ooh, kau membuatku tetap datang untukmu

[Verse 2: Camila Cabello with Shawn Mendes]

Locked in the hotel

Terkunci di hotel

There's just some things that never change

Ada sesuatu yang tidak pernah berubah

You say we're just friends

Kau bilang kita hanya teman

But friends don't know the way you taste, la-la-la (La, la, la)

Tapi teman yang tidak tahu seleramu, la-la-la (La, la, la)

'Cause you know it's been a long time coming

Karena kau tahu ini sudah lama ada

Don't ya let me fall, oh

Tidakkah kau biarkan aku terjatuh, oh

Ooh, when your lips undress me, hooked on your tongue

Ooh, saat bibirmu menggodaku, tersangkut di lidahmu

Ooh, love, your kiss is deadly, don't stop

Ooh, cinta, ciuman mu mematikan, jangan berhenti

[Chorus: Camila Cabello & Shawn Mendes, Camila Cabello]

I love it when you call me señorita

Aku suka saat kau panggil aku senorita

I wish I could pretend I didn't need ya

Berpura-pura aku tidak butuh kamu

But every touch is ooh-la-la-la

Tapi setiap sentuhan adalah ooh-la-la-la

It's true, la-la-la

Adalah benar, la-la-la

Ooh, I should be runnin'

Ooh, Aku harus berlari

Ooh, you know I love it when you call me señorita

Ooh, kau tahu aku menyukainya saat kau panggil aku senorita

I wish it wasn't so damn hard to leave ya

Aku berharap tidak terlalu berat untuk pergi ya

But every touch is ooh-la-la-la

Tapi setiap sentuhan adalah ooh-la-la-la

It's true, la-la-la

Adalah benar, la-la-la

Ooh, I should be runnin'

Ooh, Aku harus berlari

Ooh, you keep me coming for ya

Ooh, kau membuatku tetap datang untukmu