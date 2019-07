Jadwal dan Link Live Streaming Real Madrid vs Arsenal ICC 2019, Siaran Langsung 3 Pertandingan Seru

Laga International Champions Cup (ICC) 2019 menjalani jeda pada Senin (22/7/2019).

Pertandingan ICC 2019 baru akan kembali bergulir pada 23 Juli 2019 atau Rabu (24/7/2019) pagi WIB.

Ada tiga pertandingan ICC 2019 yang akan berlangsung pada Selasa (23/7/2019).

Tiga pertandingan itu adalah Real Madrid vs Arsenal, Bayern Muenchen vs AC Milan, dan Guadalajara vs Atletico Madrid.

Real Madrid vs Arsenal akan berlangsung di FedExField, Landover, Amerika Serikat.

Bagi Real Madrid, laga melawan Arsenal merupakan pertandingan kedua mereka di ICC 2019.

Sebelumnya, Real Madrid mengalami kekalahan 1-3 dari Bayern Muenchen di Houston, 20 Juli 2019.