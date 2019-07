Ratusan Mahasiswa dari 12 Kampus di Sumut Belajar Pasar Modal Syariah

TRIBUN-MEDAN.com - Ratusan mahasiswa dari 12 kampus di Sumatera Utara ikut serta memeriahkan Seminar Nasional Mureg 2019 bertajuk Development of Halal Industry through ZISWAQ and Sociopreneur Optimalization yang diadakan oleh Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI), di UINSU Hall Jalan William Iskandar Pasar V Kota Medan, Selasa (23/7/2019)

Para peserta terlihat antusias mengajukan berbagai pertanyaan tentang materi yang dibawakan oleh Divisi pasar modal syariah bursa efek Indonesia, Yunan Akbar.

Yunan mengatakan bahwa saat ini pasar modal syariah Indonesia adalah salah satu sumber wakaf produktif yang potensial memberikan manfaat kepada umat.

"Orang menyangka kalau masuk pasar modal, frame berpikirnya kapitalis, hanya mencari keuntungan semata atau dituduh inhin mendapat untung sebesar besarnya dengan modal sedikit dikitnya . Kali ini kami dari pasar modal syariah menekankan bahwa kekayaan bukan hanya milik pribadi tapi milik umat, ingat di harta kita ada hak nya orang-orang miskin dan fakir," katanya.

Wakaf saham kata Yunan disambut dengan baik oleh 9 perusahaan sekuritas, karena sebelum adanya wakaf saham sudah banyak orang yang mewakafkan sahamnya untuk fakir miskin.

"Pasar modal itu harusnya dibentuk oleh seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir orang saja, karena dana yang mereka miliki itu bisa diputar kembali jadi lebih bermanfaat bagi orang lain," katanya

Indonesia meski dengan penduduk muslim terbanyak kata Yuanan masih ketinggalan jumlah, apabila dibandingkan dengan negara lain yang sudah menggunakan sistem pasar modal syariah, meski demikian Indonesia tetap memiliki peluang besar sebab jika semakin banyak orang yang berinvestasi saham maka persentasinya akan meningkat.

"Saham sudah masuk aturan undang-undang wakaf sehingga saham adalah salah satu instrumen yang bisa diwakafkan, jadi wakaf saham sudah diakui oleh negara namun memang belum populer," katanya.

Ia mengatakan bahwa saham yang diwakafkan adalah pokoknya dengan kata lain saham yang diwakafkan, dinilai dari bentuk uangnya sehingga Wakaf saham dikategorikan sebagai wakaf tunai.

"Tidak perlu tanah berhentar-hektar ataupun berada di lokasi yang strategis, namun kita bisa mewakafkannya dalam jumlah yang kecil, dengan syarat wakaf yang objeknya adalah saham syariah dan atau keuntungan investasinya saham syariah yang tercatat di Bursa efek Indonesia dan masuk ke dalam indeks saham syariah Indonesia (ISSI)," katanya.

Terdapat Beberapa ketentuan pengelolaan wakaf saham seperti jika saham keluar dari Daftar Efek Syariah (DES), maka saham wajib ditukarkan maksimum 10 hari kerja, mengikuti ketentuan di reksa dana syariah.

"Apabila objek wakaf berupa keuntungan investasi saham syariah, maka harus di investasikan kembali ke dalam saham syariah, serta penyaluran wakaf saham sebaiknya tetap memperhitungkan cadangan untuk menjaga nilai pokok objek wakaf sebagai kompensasi jika mengalami penurunan," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa Nazir berhak atas pengelolaan objek wakaf sesuai dengan peraturan yang Berlaku.

