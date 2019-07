Terjerat Kasus Narkoba, Jefri Nichol Dapat Dukungan Para Artis, Joe Taslim: I Love You Brother

TRBUN-MEDAN.com - Kasus penyalahgunaan yang menjerat Jefri Nichol mengejutkan banyak pihak.

Dukungan pun mengalir dari rekan sesama artis seperti Chicco Jerikho dan Joe Taslim.

Dilansir dari Kompas.com, Chicco Jerikho tiba di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu (24/7/2019) pukul 12.57 WIB.

Namun Chicco Jerikho yang mengenakan kaus berwarna hitam saat masuk ke ruang Sat Narkoba tempat Jefri diamankan, tidak memberikan keterangan apapun kepada wartawan.

Sebelum kedatangan Chicco Jerikho, Joe Taslim dan Chandra Liow juga terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan.

Chicco Jerikho menjenguk Jefri Nichol di Polres Metro Jakarta Selatan (KOMPAS.com/DIAN REINIS KUMAMPUNG)

Joe Taslim dan Chandra Liow juga tidak memberikan keterangan kepada awak media dan hanya diam sambil bergegas memasuki ruangan tempat Jefri Nichol diamankan.

Sebelumnya Joe Taslim mengunggah pesan di akun media sosialnya yang ditujukan untuk Jefri Nichol.

Dalam pesan yang dibagikannya lewat instagram, Joe Taslim ingin agar Jefri Nichol tetap kuat menghadapi masalah ini.

"Jeprot I love you brother! Stay strong, you are a good kid! I know you are!" tulis Joe pada unggahan insta storynya.

Pesan Joe Taslim untuk Jefri Nichol (tangkap layar instagram @joe_taslim)

Tidak cukup melalui instagram, Joe Taslim juga menulis cuitan di twitternya.