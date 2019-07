TRIBUN-MEDAN.COM - VIDEO - Lirik dan Kunci (chord) Lagu Cinta Tanpa Alasan' - Verrel Bramasta dengan Video Lengkap

//

Berikut lirik dan kunci (chord) lagu 'Cinta Tanpa Alasan' - Verrel Bramasta:

Lirik dan Kunci (chord) Lagu Cinta Tanpa Alasan' - Verrel Bramasta

capo: 5th fret



[verse]



C Em Am

Aku dan hatiku tlah terkunci

F C

Denganmu ku temukan

Dm

Apa artinya cinta

C Em Am

Mungkin perbedaan ini tak mudah

F C

Namun tlah ku putuskan

Dm G

Jalani bahagia selamanya



[chorus]

C G Am

Karna cinta - tak butuh alasan

Dm F Dm G

Karna cinta - tak perlu pada siapa

Em C

Jadi jaga saja takdir kita

Dm G C

Hingga nanti menua bersama



[verse]



C Em Am

Memang perbedaan ini tak mudah

F C

Namun tlah kuputuskan

Dm G

Jalani bahagia selamanya



[post chorus]



F C

Percayalah bahagia itu

F C Dm G

Jika kita bersama hooo



[chorus (2)]



D A Bm

Karna cinta - tak butuh alasan

Em G Em A

Karna cinta - tak perlu pada siapa

F#m D

Jadi jaga saja takdir kita

Em

Hingga nanti

Em

Hingga nanti

A D

Menua bersama

Lirik dan Kunci (chord) Lagu Cinta Tanpa Alasan' - Verrel Bramasta dengan Video Lengkap

