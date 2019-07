Printer PIXMA Ink Efficient G-series untuk Cetak Banyak, Murah dan Berkualitas

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Canon melalui pt. Datascrip sebagai authorized distributornya di Indonesia kembali menghadirkan generasi terbaru PIXMA Ink Efficient G-series, yaitu printer dengan sistem tangki tinta yang bisa diisi ulang.

PIXMA Ink Efficient G6070, G5070 dan GM2070 hadir dengan teknologi terbaru untuk memenuhi beragam kebutuhan cetak banyak, murah dan berkualitas.

Marketing Executive of Canon Consumer System Product Division pt. Datascrip, Angela Irena mengatakan dengan desain yang lebih ringkas, printer PIXMA seri G terbaru ini memiliki banyak fitur unggulan, seperti kapasitas baki penyimpanan kertas yang besar, teknologi cetak dua sisi secara otomatis, hingga mendukung koneksi melalui jaringan. Ideal untuk pelaku bisnis kecil dan menengah, serta kantor yang memiliki kebutuhan cetak dalam volume besar.

"PIXMA Ink Efficient G6070 tidak hanya bisa mencetak, printer multifungsi ini juga bisa melakukan pekerjaan scan dan copy dengan mudah. Koneksi nirkabel dan port ethernet memberikan keleluasaan untuk meletakkan printer ini di salah satu sudut ruang dengan mudah. Selain itu, panel 2-line LCD memudahkan pengaturan dan pengoperasian printer," ujar Angela saat Press Conference and Lauching of The New PIXMA Ink Efficient G-series di Hotel Grand Mercure, Kamis (25/7/2019).

Ia menjelaskan printer G5070 dirancang untuk produktivitas cetak tinggi seperti PIXMA G6070, hanya saja tidak dilengkapi dengan fitur scan dan copy.

Panel 2-line LCD sama seperti yang ada di G6070 memberikan kemudahan pengguna dalam pengoperasian dan melakukan pengaturan.

"Tidak dapat dipungkiri kebutuhan cetak dokumen sebagian besar adalah hitam putih, termasuk dokumen bisnis. Namun, terkadang kebutuhan cetak warna tetap ada meskipun frekuensi dan volumenya sedikit," ucapnya.

Dikatakannya, dengan keunikan teknologi yang disematkan, printer GM2070 menjadi solusi untuk kebutuhan tersebut. GM2070 merupakan printer monokrom pertama yang bisa difungsikan untuk cetak warna.

Dibekali dengan tangki tinta hitam yang dapat diisi ulang, printer ini juga didesain khusus agar dapat dipasang kartrid tinta warna.

Ketika kartrid dilepas, GM2070 kembali berfungsi sebagai printer monokrom yang dapat mencetak hingga 8.300 halaman dari satu botol tinta isi ulang.