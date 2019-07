Anne Hathway Bagikan Kabar Bahagia, Kini Sedang Hamil Anak Kedua

Dalam pesannya, Anne mengungkapkan bahwa dia telah mengalami kesulitan untuk hamil dan sangat senang bisa hamil lagi.

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris Hollywood Anne Hathaway telah mengkonfirmasi bahwa dia mengandung anak keduanya, setelah setelah perjuangannya akan masalah fertilitas yang memilukan.

Kabar bahagia tersebut dibagikannya melalui unggahan instagramnya @annehathaway.

Dia menulis dalam caption unggahan tersebut, "It’s not for a movie...⁣⁣

#2⁣

⁣All kidding aside, for everyone going through infertility and conception hell, please know it was not a straight line to either of my pregnancies. Sending you extra love ,"

Dilansir dari Mirror.co.uk Anne menikahi Adam Shulman pada September 2012 dan mereka menyambut anak pertama mereka, seorang putra bernama Jonathan, pada Maret 2016.

Pasangan itu telah membuat putra mereka jauh dari sorotan media sejak kelahirannya dan hanya membagikan foto pertamanya tentang dirinya pada tahun 2017.

Dia memberi caption manis dalam unggahan tersebut: "J.RS Menonton Mommy memberikan pidatonya di PBB kemarin."

Anne sebelumnya berkata tentang putranya: "Saya merasakan hubungan fisik yang mendalam dengan putra saya.

"Ketika dia sakit, aku bangun di tengah malam bertanya, 'Mengapa tenggorokanku sakit?'

"Jika aku sakit kepala, dia akan menggosok kepala kecilnya. Kita terhubung dengan cara yang tidak seorang pun bisa menjelajah di laboratorium. Itu hanya bagian dari keajaiban kehidupan." (*)

