Bank Sumut Resmi Jadi Mitra Tim Reli BRM Motorsport

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Bank Sumut resmi menjadi mitra Tim Reli BRM Motorsport dalam kejuaraan reli bertaraf internasional Asia Pacific Rally Championship (APRC) 2019 yang akan digelar di Kawasan Perkebunan Sawit Rambung Sialang Hilir, Serdang Bedagai pada 27 hingga 28 Juli.

Kemitraan tersebut tersebut diwujudkan tidak hanya dalam event APRC, tetapi juga dalam bentuk dukungan selama satu tahun dalam seluruh kejuaraan rally.

“Nantinya, tim reli yang telah memiliki segudang prestasi tersebut akan membawa nama Bank Sumut dalam setiap kejuaraan nasional yang mereka ikuti,” ujar Direktur Bisnis dan Syariah Bank Sumut, T. Mahmud Jeffry, Jumat (26/7/2019).

Menurutnya bentuk kemitraan seperti ini merupakan wujud dukungan Bank Sumut terhadap prestasi di dunia olahraga khususnya kejuaraan reli dan mengenalkan reli di kancah internasional.

“Kami berharap kemitraan ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi kedua pihak,” tutur Jeffry saat ditemui di sela-sela acara peresmian kemitraan antara Bank Sumut dengan BRM Motorsport.

BRM Motorsport sendiri merupakan tim reli yang telah berdiri sejak tahun 2005.

Tim reli berprestasi ini didukung oleh pembalap-pembalap yang handal dan juga kendaraan balap yang sudah tidak diragukan lagi kemampuan ataupun prestasinya.

Teranyar, Tim Subaru N16 BRM Motorsport yang digawangi Driver Ryan Nirwan dan Co. Driver Adi Indiarto, Tim Subaru N12B oleh Driver Glenn Nirwan dan Co. Driver Lanang Damarjati serta Tim Mitsubishi Lancer oleh Driver Muliana Saleh dan Co. Driver Robby Prasetyo yang tidak diragukan lagi kemampuan dan prestasinya.

