Jadwal & Link Live Streaming Liga 1: Arema vs Bhayangkara FC, Persib vs Bali United dan PS Tira

TRIBUN-MEDAN.COM - Jadwal & Link Live Streaming Liga 1: Arema vs Bhayangkara FC, Persib vs Bali United dan PS Tira.

//

Jadwal pertandingan Liga 1 2019 pekan ke-11 akan dimulai pada Jumat (26/7/2019).

Baca: Jadwal & Link Live Streaming Real Madrid vs Atletico Madrid, AC Milan vs Benfica,Link Live Streaming

Baca: Kabar Terbaru Buya Syafii Maarif Dirawat di RS PKU Muhammadiyah, Penjelasan Asisten Pribadi Buya

Baca: Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Politisi Gerindra Riza Patria Ungkap Terobosan Baru, Kader - Program

Ada tiga jadwal Liga 1 yang akan dimainkan pada Jumat ini, yakni Arema FC vs Bhayangkara FC, PS Tira Persikabo vs Kalteng Putra, dan Persib Bandung vs Bali United.

PS Tira Persikabo mencoba meneruskan tren positif yang didapatnya dari 10 pertandingan Liga 1 musim ini.

Dari 10 pertandingan, pasukan Rahmad Darmawan itu kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 20 poin dan tak pernah tersentuh kekalahan.

Baca: Man United Menang, Jadwal Siaran Langsung Real Madrid vs Atletico Madrid, AC Milan vs Benfica di ICC

Mereka akan menjamu Kalteng Putra di Stadion Pakansari pada Jumat sore.

Bali United yang berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan koleksi 19 poin, bakal menghadapi tantangan sulit.

Serdadu Tridatu, julukan Bali United, akan bertandang ke markas Persib Bandung yang sudah kembali ke trek kemenangan.

Maung Bandung - julukan Persib Bandung - saat ini berada di peringkat ke-9 klasemen dengan raihan 13 poin.

Baca: Man United Menang, Jadwal Siaran Langsung Real Madrid vs Atletico Madrid, AC Milan vs Benfica di ICC