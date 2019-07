JADWAL TERBARU Siaran Langsung Link Live Streaming Real Madrid vs Atletico Madrid, Milan vs Benfica

TRIBUN-MEDAN.COM- JADWAL TERBARU Siaran Langsung Link Live Streaming Real Madrid vs Atletico Madrid, Milan vs Benfica

//

Masih tersisa sejumlah laga menarik di International Champions Cup (ICC) 2019.

Jangan lewatkan duel Real Madrid vs Atletico Madrid, AC Milan vs Benfica hingga jadwal laga Manchester United vs AC Milan.

Cek jadwal laga dan link live streaming International Champions Cup (ICC) 2019 di akhir artikel

//

Sebelumnya, pada Kamis malam kemarin, Manchester United (MU) meraih kemenangan 2-1 atas Tottenham Hotspur pada laga International Champions Cup (ICC) 2019.

Laga berlangsung di Stadion Hangkou, China, Kamis (25/7/2019).

Baca: Akhirnya Buronan KPK Kasus Suap terhadap Mantan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap Ditangkap

Dua gol Manchester United masing-masing dicetak oleh Anthony Martial (21'), dan Angel Gomes (80').

Sementara, satu gol Tottenham Hotspur dicetak oleh Lucas Moura pada menit ke-65.

Baca: Hadapi Ular Kobra, Anjing Heroik Korbankan Nyawa Demi Lindungi Bayi Tuannya, Anjing Kedua Buta