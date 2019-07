Mulai Terbuka akan Hubungan Asmaranya, Lihat Potret Momen Romantis saat Roger Melamar Cut Meyriska 

TRIBUN-MEDAN.com - Roger Danuarta pamerkan momen romantis saat dirinya melamar Cut Meyriska.

Foto prewedding hingga undangan pernikahan Roger Danuarta dan Cut meyriska telah tersebar luas.

Meski sempat ditutup-tutupi kini Roger Danuarta dan Cut Meyriska mulai mempublikasikan kisah asmaranya.

Dilansir dari kanal YouTube Cut Meyriska Official, artis cantik ini baru saja mengunggah kisah romantis saat Roger Danuarta melamarnya.

Dalam video tersebut diketahui bahwa Roger Danuarta melamar sang pujaan hati pada, (16/4/2019) lalu.

"Hari ini tanggal 16 April 2019, gua lagi ada di puncak, gua sedang mempersiapkan something special untuk my someone spesial.

"Bebe, hari ini gua akan melamar dia, semoga berjalan lancar" ujar Roger Danuarta.

Rupanya kejutan tersebut diberikan saat Cut Meyriska sedang melakukan paralayang.

Perempuan 26 tahun ini tak menyadari jika sang kekasih sedang mempersiapkan sesuatu untuknya.

Sembari Cut Meyriska menikmati pemandangan dari ketinggian, Roger dibantu beberapa temannya mulai mempersiapkan kejutan romantis tersebut.

Roger yang mengenakan kemeja putih ini terlihat sudah tak sabar ingin memberi kejutan untuk sang kekasih.