TRIBUN-MEDAN.COM- Jadwal & Link Live Streaming Man United vs AC Milan, 29 Juli AC Milan vs Benfica,Tottenham vs Inter

Real Madrid harus mengakui kekalahannya ada Atletico Madrid pada laga yang berlangsung di Stadion Metlife, Jumat (26/7/2019) atau Sabtu pagi WIB.

Real Madrid kalah dengan skor akhir 3-7.

Kedua tim bermain dengan 10 pemain lantaran Diego Costa (Atletico Madrid) dan Dani Carvajal (Real Madrid) terkena kartu merah pada menit ke-65.

Jalannya laga

Hanya 32 detik setelah kick-off, Atletico sudah unggul pada laga Derbi Madrid tersebut.

Diego Costa membuka keran gol Atletico setelah memanfaatkan sepakan Joao Felix.

Tendangan Diego Costa terlebih dahulu membentur Sergio Ramos dan membuat kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, gagal mengantisipasinya.