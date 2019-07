Kejurnas Reli 2019, Pereli Subhan Aksa Raih Juara Seri I

TRIBUN-MEDAN.com - Pereli asal Sulawesi Selatan Subhan Aksa sukses menjadi nomor satu pada Kejurnas Rally Indonesia Seri I 2019 yang tuntas digelar di perkebunan Lonsum Rambung Sialang Estate, Kabupaten Serdangbedagai, Sabtu (27/7/2019) petang.

Pebalap yang membawa bendera FBRT Sport itu berhasil mendominasi jalannya perlombaan di hari pertama.

Dari 6 special stage (SS), Subhan bersama navigator, Mago Sarwono catatkan waktu terbaiknya dengan overall 1:17:12. Hasil ini didapatnya setelah kuasai 5 SS. Mulai dari SS 2, Subhan catatkan overall 0:20:07, berlanjut SS 3 dengan catatan waktu 0:37:35.

Subhan bahkan semakin tangguh di SS 4 yang mencatatkan waktu terbaiknya 0:45:54. Subhan semakin percaya diri setelah SS 5 memacu Mitsubishi Lancer Evo X yang ditungganginya dengan overall 0:57:40. Keunggulannya pun terus berlanjut hingga SS terakhir hari pertama, yakni 6 dengan overall 1:17:12.

Sedangkan posisi kedua ditempati Rihan Variza/Andi Rendy dengan overall 1:18:17.

Hasil yang dicapai pereli yang membawa bendera HRVRT BGM HBM BMB Rally Team ini menempatkan dirinya mendominasi hari pertama Asia Pasific Rally Championship (APRC) 2019.

Pereli melintasi sirkuit Rambong Sialang pada ajang Asia Pacific Rally Championship 2019 (APRC) di Serdangbedagai, Sabtu (27/7/2019). Sebanyak 61 pereli mengikuti APRC yang dirangkai dengan Kejurnas Reli 2019. (TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR)

Sementara itu, Mantan juara Kejurnas Rally Indonesia 2018, Ryan Nirwan tempati posisi ketiga dengan overall 1:18:51. Sedangkan pereli tuan rumah Sumut, Arji/Uche tampil baik menempati posisi ke-7 dengan overall 1:22:43. Serta pasangan Ijek/Heri Kuntoyo diposisi ke-9 setelah catat overall 1:24:03.

Sedangkan APRC, posisi kedua ditempati Priamanaya Djan/Hade Mboi dengan overall 1:31:15. Disusul Edwin Djaya/Gulam diposis ketiga (2:01:15) dan Aldrian Suwardi/Romy Capri (2:58:10).

Sedangkan Pereli Italia, Fabio Frisiero/Giovanni Agnese harus puas diposisi paling buncit klasemen setelah catatkan waktu 3:38:26.

Arji mengatakan, jika Subaru Impreza WRX kali pertama dikendarainya diajang reli ini. "Kalau saya target lima besar sudah senang karena memang di kejuaraan ini baru pertama kali bawa mobil ini. Kemarin naik Proton," ujar pereli muda Sumut ini.