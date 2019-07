Ayu Dewi Lakoni Pemotretan Maternity dengan Tema Lukisan China, Panen Pujian Cantik

Seperti kebanyakan selebriti lainnya di masa kehamilan, Ayu Dewi juga mengadakan photo shoot dengan salah satu fotografer kenamaan Indonesia.

TRIBUN-MEDAN.com - Presenter Ayu Dewi sedang mengandung anak ketiganya.

Kali ini, Ayu Dewi melakukan pemotretan bersama Rio Motret.

Tema yang diangkat pun sungguh pas membuat Ayu Dewi makin terlihat anggun dan cantik.

Kali ini Ayu Dewi dipotret dengan tema lukisan China.

Ayu Dewi pun tampil memukau dalam balutan pakaian bewarna merah.

Tangan kanan Ayu Dewi terlihat memegangi perutnya yang membuncit.

Dalam foto ini, Ayu Dewi pun terlihat begitu menawan dan mirip tokoh Mulan.

Mulan wannabe bonus perut melenting yessss

(emoji) maternity photo by The One @riomotret @riomotretofficial | Stylist @erichalamin | Make up @rama_jee | Hairstylist @ardndut | Dress by @wikiwu5 | Accesories @rinaldyyunardi

#riomotret #riomotret2019 #riocelebritybeautyportrait #IndonesiancelebritybyRIOMOTRET #riomotretmaternity

Ayu Dewi menganakan riasan dengan lipstick merah dan pipi merona,

Ayu Dewi Maternity Shoot (IG Story/ mrsayudewi)

Tak hanya foto dengan satu gaya, Ayu Dewi juga kenakan baju yang bewarna biru.

Namun foto yang berbaju biru ini belum diunggah di sosial media, baru melalui IG Story saja.