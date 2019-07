Download Lagu MP3 GIGI 11 JANUARI, Video Lagu MP4 GIGI, Lengkap Lirik dan Kunci Lagu (Chord) di Sini

TRIBUN-MEDAN.COM - Download Lagu MP3 GIGI 11 JANUARI, Video Lagu MP4 GIGI, Lengkap Lirik dan Kunci Lagu (Chord) di Sini.

Namanya tidak asing lagi di dunia musik tanah air.

Ya, Grup Band GIGI.

Arman Maulana (Tribun)

Satu di antara lagu grub band dengan vokalis Armand Maulana ini yang sempat pupuler yakni '11 Januari'.

Band Gigi mengeluarkan lagu berjudul '11 Januari' pada tahun 2007.

Lagu '11 Januari' dari Gigi ini masuk dalam album bertajuk Peace. No Love 'N Respect.

Dikutip dari TribunWow.com, Tribun-medan .com memberikan lirik lagu dan kunci (chord) gitar '11 Januari' dari Gigi:

Intro : Em F Em F Em F Dm G 2x Em F Sebelas Januari Bertemu Em F Menjalani Kisah Cinta Ini Em F Naluri Berkata Engkaulah Dm G Milikku Em F Bahagia Selalu Dimiliki Em F Bertahun Menjalani Bersamamu Em F Kunyatakan bahwa Engkaulah Dm G Jiwaku





Am F Akulah Penjagamu Am F Akulah Pelindungmu Am D/F# Akulah Pendampingmu G Di setiap langkah-langkahmu

Em F Pernahku Menyakiti Hatimu Em F Pernah kau melupakan janji ini Em F Semua Karena kita ini Dm G Manusia Chorus: C G Kau bawa diriku Dm Am G Kedalam hidupmu C G Kau basuh diriku F G Dengan rasa sayang C G Senyummu juga sedihmu Dm Am G Adalah Hidupku C G Kau sentuh cintaku F Dengan lembut G Dengan sejuta warna Int. Am F Em Am F Em Dm G



