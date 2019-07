Erajaya Retail Group Resmikan Tiga Outlet Terbaru di Medan dan Pematang Siantar

PT Erafone Artha Retailindo (EAR) dan PT Nusa Abadi Sukses Artha (NASA), dua anak usaha Erajaya Group hari ini meresmikan Erafone Megastore 3.0 di Center Point Medan, Erafone Megastore Pemantang Siantar dan Samsung Experience Store (SES) by NASA yang juga berlokasi di Center Point Medan.

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, JAKARTA (26/7/2019) – PT Erafone Artha Retailindo (EAR) dan PT Nusa Abadi Sukses Artha (NASA), dua anak usaha Erajaya Group hari ini meresmikan Erafone Megastore 3.0 di Center Point Medan, Erafone Megastore Pemantang Siantar dan Samsung Experience Store (SES) by NASA yang juga berlokasi di Center Point Medan. Dengan diresmikannya tiga outlet baru tersebut, sampai saat ini total outlet yang dimiliki oleh Erajaya Retail Group di Medan adalah 25 outlet.

Erajaya Retail Group mengutamakan customer experience pada setiap outlet yang dihadirkan, untuk mewujudkan konsep tersebut, tersedia area experience, area purna jual, transaksi penjualan yang membuat outlet lebih nyaman dan menyenangkan bagi pengunjung. Erajaya Group berkomitmen merealisasikan upayanya dalam menghadirkan layanan dan pengalaman terbaik bagi para Pelanggan, baik layanan penjualan maupun purna jual.

“Tema Big Celebration kali ini adalah peresmian serentak outlet Erafone dan SES di Medan dan Pematang Siantar yang merupakan bentuk komitmen Erajaya Group untuk selalu menyediakan dan memberikan pengalaman terbaik melalui jaringan retail group yang tersebar luas sehingga dapat lebih dekat lagi dengan pelanggan dimanapun berada.” ungkap Djatmiko Wardoyo, Director Marketing and Communications Erajaya Group.

PT Erafone Artha Retailindo (EAR) dan PT Nusa Abadi Sukses Artha (NASA), dua anak usaha Erajaya Group hari ini meresmikan Erafone Megastore 3.0 di Center Point Medan, Erafone Megastore Pemantang Siantar dan Samsung Experience Store (SES) by NASA yang juga berlokasi di Center Point Medan. (TRIBUN MEDAN/HO)

Erafone merupakan sebuah retail selular multi-brand dengan konsep baru dan modern yang menggabungkan kelengkapan produk, solusi serta kenyamanan berbelanja secara terintegrasi. Untuk Erafone Megastore 3.0, ini adalah buah hasil revolusi outlet Erafone yang telah berusia lebih dari 20 tahun. Setelah Erafone Megastore diperkenalkan pada tahun 2011, kemudian Megastore 2.0 pada 2015, kini lahir konsep Megastore 3.0 yang diyakini telah melalui berbagai pembenahan yang cukup signifikan. Erafone Megastore 3.0 digarap oleh White Space, store designer kelas dunia dari Thailand.

Outlet konsep baru ini menghadirkan design yang state-of-the-art, modern dan grand, yang memanjakan Konsumen dengan hands-on experience karena semua produk dilengkapi dengan live demo unit, baik smartphone, drone, action camera, sport watch, audio, berbagai produk ekosistem, dan lain-lain.

Erafone Megastore 3.0 Center Point Medan ini lahir dari analisis terbaik dari brand Erafone yang membagi store dalam 4 bagian utama; Product Live Demonstration area di mana konsumen bisa mencoba semua fitur ponsel, tablet, smartphone pilihannya secara langsung, Digital Lifestyle Experience untuk produk Internet of Things seperti Cage untuk user experience produk drone, area aksesoris yang tertata dengan teratur dan dedikasi per-merk brand, Set-up Lounge yang berada di area center store dikhususkan untuk kenyamanan Konsumen saat set-up device, layanan purna jual ataupun konsultasi dengan tech-expert staff yang siap membantu dan Value Added Services and Financing area khusus layanan operator, proteksi dan financing yang dapat memudahkan Konsumen dalam memilih metode pembayaran.

Sedangkan Samsung Experience Store by NASA mengutamakan total experience konsumen untuk mendapatkan smartphone dan ekosistem Samsung dengan konsep store yang nyaman dan menyenangkan bagi pelanggan. Masing-masing store juga memiliki brand corner yang menawarkan jajaran produk unggulan terbarunya, semuanya dijamin original dan yang terpenting adalah bergaransi resmi.

Dalam rangka Grand Opening Erafone dan SES, para pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai promo menarik dari tanggal 26-28 Juli 2019 :

Erafone :

FLASH SALE! Pembelian gadget & aksesoris handphone mulai 14 ribu-an mulai jam 4 – 6 sore! Potongan harga smartphone hingga 4,500,000 Lelang smartphone & aksesoris mulai dari seribu rupiah Beli smartphone dapat hadiah langsung handphone, peralatan rumah tangga dan hadiah menarik lainnya

Samsung Experience Store by NASA :

Beli smartphone Samsung CASHBACK hingga 4,700,000 FLASH SALE gadget & aksesoris mulai 49,000 Harga spesial Samsung Galaxy S10 Series mulai dari 9,699,000 Harga spesial Samsung Galaxy A70 5,499,000

Untuk semua pembelanjaan diatas, dapatkan tambahan diskon 500 ribu dengan cicilan 0% hingga 24 bulan dengan kartu kredit BCA dan Mandiri. Nikmati juga cicilan 0% tanpa kertu kredit dengan Home Credit dan Megazip.