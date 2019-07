Hebat, Dompet Onlien Go-Pay Dipilih Sebagai Alat Pembayaran Google Play Store

TRIBUN-MEDAN.com - Pengguna Android kini memiliki alternatif baru untuk melakukan pembelian aplikasi melalui Google Play Store.

Pembayaran aplikasi Play Store kini bisa dilakukan dengan Go-Pay dari Go-Jek Indonesia.

"Go-Pay akan melengkapi jenis opsi pembayaran di Google Play dimana selama ini kartu kredit menjadi yang paling umum digunakan, padahal baru sebagian kecil saja masyarakat Indonesia yang memiliki kartu kredit," jelas SVP Digital Product GoPay, Timothius Martin.

Kerja sama antara Go-Pay dan Google Play Store ini merupakan kolaborasi pertama Google dengan platform uang elektronik di Indonesia.

Dengan opsi baru ini, pengguna bisa melakukan pembelian dalam apliaksi (in-app purchase) langsung di Google Play Store.

Opsi pembayaran melalui Go-Pay akan muncul di metode pembayaran, atau saat akan melakukan transaksi pembelian aplikasi.

Sebelumnya, selain kartu kredit, pembelian aplikasi bisa dilakukan dengan metode potong pulsa seluler, atau Google Pay Credit.

Saat ini, menurut penelitian dari FT Confidential Research Mobile Payment, DailySocial dan OJK, serta YouGov, Go-Pay disebut menjadi uang elektronik yang paling banyak digunakan di Indonesia.

"Dengan jangkauan pengguna Go-Pay yang luas ini, kami pun berharap akan ada lebih banyak masyarakat yang bisa menikmati aplikasi-aplikasi di Google Play Store, sehingga mereka bisa menjalani hobi dan kebutuhan sehari-harinya,” tambah Timothius.

Timothius juga mengatakan, saat ini masyarakat Indonesia yang melakukan pembelian di toko aplikasi seperti Play Store cukup potensial.

Menurut riset dari We Are Social dan Hootsuite dalam laporan tahun 2019, pada tahun 2018 total pembelanjaan aplikasi mobile mencapai 313,6 juta dollar AS.

In-app purchase paling populer di Play Store adalah aplikasi gaming. Awal tahun ini, aplikasi game di Google Play Store mengalami pertumbuhan transaksi belanja hingga 16,8 persen.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Go-Pay Resmi Jadi Alat Pembayaran Google Play Store"