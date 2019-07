Jenguk Galih Ginanjar, Barbie Kumalasari Bilang Tak Ada Ruang Khusus untuk Melepas Rindu

Barbie mengatakan bahwa saat mengunjungi Galih, tak ada ruangan khusus untuk dirinya dan suami melepas rindu.

TRIBUN-MEDAN.com - Barbie Kumalasari akui sebisa mungkin ia selalu menjenguk suaminya, Galih Ginanjar, yang saat ini sedang menjalani masa tahanan di Rumah Tahanan (rutan) Polda Metro Jaya.

"Harus datang tiap hari. Jumat-Minggu enggak bisa besuk, Galih kangen, dia nungguin aku besuk terus di dalam penjara," ungkap Barbie saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2019).

"Aku juga besuk setiap hari kan. Hari ini besuk cuma bisa tiga jam ya, kayak berasa lima menit," tambahnya.

Namun, Barbie mengatakan bahwa saat mengunjungi Galih, tak ada ruangan khusus untuk dirinya dan suami melepas rindu.

"Tapi besuk tadi di ruang umum, enggak bisa request (ruang khusus). Paling pegangan tangan aja di dalam," kata Barbie.

Saat disinggung tentang bilik asmara, dengan malu-malu, Barbie mengaku tak meminta untuk menggunakannya bersama Galih.

"Enggak ada sih di dalam sini, memang ada? Kalau ada enggak mau juga sih. Tapi enggak tahu. He he he," ujar Barbie seraya tersipu.

Diberitakan sebelumnya, Fairuz A Rafiq melaporkan mantan suaminya, Galih Ginanjar, serta pemilik akun YouTube Rey Utami dan Pablo Benua dengan sangkaan pencemaran nama baik melalui media sosial.