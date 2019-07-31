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Download Lagu MP3 Lily 'Alan Walker' dan Video MP4, Lirik Lagu dan Terjemahan, Langsung Download

Download Lagu MP3 Lily 'Alan Walker' dan Video MP4, Lirik Lagu dan Terjemahan, Langsung Download

Download Lagu MP3 Lily 'Alan Walker' dan Video MP4, Lirik Lagu dan Terjemahan, Langsung Download

TRIBUN-MEDAN.COM - Download Lagu MP3 Lily 'Alan Walker' dan Video MP4, Lirik Lagu dan Terjemahan, Langsung Download.

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Lagu Lily dari Alan Walker masuk dalam album Different World yang telah dirilis sejak tahun 2018.

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Alan Walker adalah DJ (disk jockey) dengan aliran musik EDM (electronic dance music).

Download lagu Lily Alan Walker feat K-391 & Emelie Hollow melalui link berikut ini.

Link Download Lagu Lily Alan Walker feat K-391 & Emelie Hollow

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Inilah lirik lagu Lily Alan Walker feat K-391 & Emelie Hollow beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia.

Lirik lagu Lily Alan Walker feat K-391 & Emelie Hollow:

Lily was a little girl
Afraid of the big, wide world
She grew up within her castle walls
Now and then she tried to run
And then on the night with the setting sun
She went in the woods away
So afraid, all alone

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Lagu MP3 Lily
Lirik dan Terjemahan
Lirik Lagu dan Terjemahan
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Editor: Salomo Tarigan
Sumber: TribunStyle.com
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