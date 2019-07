Komunitas Kolektor One Piece di Medan, Miliki Action Figure Berharga Ratusan Juta

Puluhan Action Figure One Piece dipamerkan dalam perayaan Anniversary 3rd Kopki Medan, di Kembar Kafe Jalan Sakti Lubis Nomor 40, Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Minggu (21/7/2019)

TRIBUN-MEDAN.com - Siapa yang tak kenal dengan seri Manga One Piece. Manga asal Jepang yang bercerita tentang kehidupan bajak laut ini tidak hanya digandrungi oleh anak-anak saja, namun remaja hingga dewasa kerap mengoleksi berbagai seri, komik, hingga action figure.

Tidak ketinggalan, virus One Piece juga menyebar di Indonesia, sejak tahun 90-an serial animasi One Piece sudah ditayangkan dibeberapa Televisi di Indonesia, tidak ketinggalan video game hingga komik terjemahan juga digemari di Indonesia.

Di Medan sendiri terdapat komunitas yang berisi para pecinta One Piece mereka menamai diri KOPKI Medan yang berasal dari kepanjangan Komunitas One Piece Kolektor.

Saat berbincang dengan Tribun Medan, Founder komunitas Kopki Medan, Budi mengatakan awal mula Ia membentuk Kopki Medan berawal dari terbentuknya Kopki pusat di Jawa, sebagian besar anggota komunutas kemudian berinisiatif membuat cabangnya di beberapa kota di Indonesia.

"Dulu terbentuknya Kopi Medan ini hanya ada empat orang, dari situ kami terus merekrut, baik secara langsung, dari sosmed atau dari kampus ke kampus, dan ternyata antusiasnya banyak, lintas umur dan profesi, dan sekarang udah rame," katanya.

Budi mengatakan kecintaannya terhadap One Piece berasa dari tayangan TV sekitaran tahun 90-an, karena kecintaannya kepada One Piece, Ia kemudian terugah mengumpulkan orang-orang yang punya minat yang sama.

Baginya One Piece sangat berbeda dengan anime lainnya karena baginya One Piece bukan tontonan ringan yang hanya dikonsumsi anak-anak, karena One Piece juga sering mengangkat tema-tema edukasi sehingga menarik dan penuh dengan pesan-pesan moral, baik itu menyangkut persahabatan, keluarga, hingga perjuangan hidup.

"Dari fb saya jumpa dengan kokektor-kolektor One Piece, rasanya pengen kenapa nggak dibuat saja komunitas di Medan, saya sendiri mencintai One Piece karena setiap ceritanya bisa ditarik hikmah dan pelajaran, serta sering kali lokasi ceritanya diambil dari dunia nyata sehingga menambah wawasan," katanya

Budi mengaku suka mengoleksi berbagi lini action figure, dari keseluruhan Ia paling suka mengoleksi Kru Mugiwara yang terdiri dari sembilan tokoh, sehingga Ia mengoleksi sembilan tokoh dari beberapa lini.

"Ada lini POP, VGO, dan WCF, kalau Pop skalanya agak lebih besar kalau yang sedang FGO dan paling kecil namanya WCF, lini One Piece ini banyak dan termasuk paling besar sekarang Resin, terbuka dari batu, jadi kalau jatuh pasti pecah dan harganya mahal, saya nggak berani beli," katanya.