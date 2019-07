Semarak Hari Kemerdekaan, Ini Tawaran Promo Menarik dari Hotel-hotel di Medan

TRIBUN-MEDAN.com - Menyemarakkan Hari Kemerdekaan RI, sejumlah hotel di Kota Medan memberikan beragam promo menarik. Di antaranya Aryaduta Medan.

Hotel yang berlokasi di Jl. Kapten Maulana Lubis No.8, Petisah Tengah, Kota Medan ini memberikan diskon 30 persen sepanjang bulan Agustus.

"Untuk tamu yang menggunakan pakaian merah putih kami memberi diskon 30 persen untuk menu ala carte di The Kitchen Aryaduta Medan," ujar Public Relations Executive Aryaduta Medan, Nurul Fathia Nasution, Rabu (31/7/2019).

Selain itu, pihaknya juga memberikan harga spesial untuk pemesanan kamar pada tanggal 1 hingga 3 Agustus dengan periode menginap hingga 31 Agustus 2019. Nurul mengatakan hanya tersedia 74 kamar untuk promo ini.

"Ada yang start dari Rp 500 ribu dan start Rp 700 ribu. Promo ini berlaku untuk berbagai tipe kamar seperti deluxe room, premier deluxe, bisnis deluxe, dan grand deluxe," jelasnya

Bagi anda yang berencana merayakan kemerdekaan dengan makan-makan, Aryaduta juga memiliki promo spesial untuk weekend buffet. Buffet ini harga normalnya Rp 220 ribu, namun setiap pembelian 7 pax gratis 4 pax pada Kemerdekaan Buffet 17 agustus nanti.

"Jadi buffet ini bisa dinikmati cukup Rp 140 ribu saja perpax. Temanya makanan nusantara jadi kami menyediakan berbagai makanan dari Sabang hingga Merauke," jelasnya.

Selain Aryaduta, Cambridge Hotel Medan juga menyediakan berbagai promo pada bulan kemerdekaan ini.

Public Relation Executive Cambridge Hotel Medan, Tinera Siburian mengatakan pihaknya menyediakan beberapa promo. Ada Merdeka Long Weekend Package dengan harga Rp 1.600.000 selama dua malam.

"Sudah termasuk sarapan untuk dua orang dan ekstra diskon 20 persen di food and beverage outlet. Periode menginapnya dari tanggal 16 hingga 19 Agustus 2019," jelas Nera.

Untuk 17 Agustus 2019, Cambridge Hotel Medan menyediakan Spesial Merdeka Buffet dengan harga Rp 170.845 per orang dari pukul 18.00 WIB hingga 22.00 WIB.

"Di outlet The View Music Lounge and Bar kita mengadakan Merdeka Buffet Snack dengan harga Rp 170.845 per orang mulai pukul 19.00 WIB hingga 23.00 WIB. Di sini kita akan ada live band yang akan membawakan tembang dari Eddy Silitonga dan lagu-lagu hits kemerdekaan Indonesia," tambahnya.

Selama bulan Agustus, di The Edge Restaurant, pihaknya juga menyediakan promo steak Indonesia Merdeka dengan harga Rp 98 ribu per pax. Promo ini khusus diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.00 WIB hingga 23.00 WIB.

"Ini terbatas ya, dalam satu hari chef hanya menyediakan lima porsi saja," pungkasnya.

(cr18/tribun-medan.com)