20 Hari Jadi Ibu, Kimmy Jayanti Raih Penghargaan Kategori Hot Mom di Insert Awards 2019

Meksipun baru terhitung resmi jadi ibu, ternyata Kimmy Jayanti berhasil sabet sebuah penghargaan bergengsi.

TRIBUN-MEDAN.com - Model Kimmy Jayanti baru dua minggu resmi jadi seorang ibu setelah melahirkan putri cantik yang diberi nama Kira.

Istri Greg Nwokolo ini dapatkan penghargaan untuk kategori 'Hot Mom' dalam acara Insert Awards.

Kimmy Jayanti pun merasa sangat bersyukur atas penghargaan yang didapatnya ini.

It is only 20 days since I became an official mother of my beautiful Kira.

Here i am holding an award for “Hot Mom” Insert version.

Makeup by onts @fennysugi & attire by uncle @byansoe Thank youu!! #kimmyjayanti #Kira’sMadre #mylifeisablessing #godisgood

Penampilan Kimmy Jayanti sebagai 'Hot Mom' pun sungguh paripurna dalam gelaran ini.

Riasan Kimmy tampak begitu mewah dan klasik dengan sentuhan warna gold dan merah.

Netter pun memberi selamat atas pencapaian Kimmy Jayanti kali ini.