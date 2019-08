Pemko Medan Masih Tunggu Surat Instruksi Penonaktifan 5,2 Juta Peserta PBI BPJS

TRIBUN-MEDAN.Com, MEDAN - Mulai 1 Agustus 2019, sebanyak 5,2 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan akan dinonaktifkan.

Kepesertaanya akan digantikan oleh 5,2 juta peserta baru yang dinilai oleh Kementerian Sosial lebih membutuhkan bantuan iuran dibandingkan peserta lama.

Kepala Dinas Sosial Kota Medan Endar Lubis kepada Tribun Medan mengatakan, pihaknya belum mendapatkan surat instruksi terkait penonaktifan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan tersebut.

"Biasanya nanti dari kementerian akan memberikan data-data by address by name. Itu (PBI) yang dari APBN, sampai saat ini saya belum menerima suratnya. Ya kita tunggu dari kementerian yang mau dinonaktifkan. Kalau tidak salah sekitar 256 ribu se-Sumut," ujar Endar, Jumat (2/8/2019).

Ia mengatakan, data-data peserta tersebut berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.

Dijelaskannya, di dalam surat instruksi tersebut nantinya akan dilampirkan data setiap peserta berdasarkan nama dan alamat yang akan dinonaktifkan.

"Itu datanya nanti dari Kementerian Sosial. Baru selanjutnya, untuk penggantinya, mereka minta ke kita. Sementara ini, itu informasi yang saya peroleh. Kita masih menunggu suratnya," jelasnya.

Kebijakan penonaktifan peserta PBI BPJS tersebut menindaklanjuti Keputusan Menteri Sosial Nomor 79 Tahun 2019 tentang penonaktifan dan perubahan data peserta PBI jaminan kesehatan tahun 2019 tahap keenam.

Di Kota Medan, sebanyak 16.018 kepesertaan PBI BPJS akan dinonaktifkan sesuai keputusan tersebut.

"Ini ada penentuan kebijakan baru. Berdasarkan surat keputusan Menteri Sosial dan Menteri Kesehatan tanggal 23 Juli 2019 tentang pendaftaran peserta PBI, mulai 1 Agustus terdapat penonaktifan peserta PBI. Untuk Kota Medan, itu ada jumlah 16.018," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi, Rabu (31/7/2019).