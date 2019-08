Meski Diimbau Polisi Tidak Bepergian ke Luar Negeri, Nikita Mirzani Liburan ke Paris Bareng Anaknya

Hal ini diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Jaksel Kompol Andi Sinjaya Ghalib dengan mengingat status tersangka yang disandang Nikita.

Namun, melalui Instagram miliknya, Nikita Mirzani justru mengunggah fotonya melancong ke Paris, Kamis (1/8/2019).

"Selamat tinggal Indonesia yang penat yang bikin otak nyai puyeng...," kata Nikita dalam postingan video Instagram Story-nya, seperti dikutip Kompas.com, Kamis (1/8/2019).

"We are going to Paris! Kalau yang liburan sama Nikita Mirzani enggak boleh ada yang duduk di (kelas) ekonomi, semuanya di bisnis," tambahnya dalam postingan berikutnya.

Dari foto deretan foto yang ia pajang lewat fitur Instagram Story, Nikita diketahui bertolak dari Jakarta ke Paris pada 31 Juli 2019 pukul 21.00 WIB.

Namun, ia transit terlebih dahulu di Istanbul, Turki, selama satu jam 30 menit.

"Goodbye jkt... See you soon Paris," tulis Nikita sambil mengunggah foto bersama anak keduanya duduk di kursi pesawat.

Nikita memboyong anak kedua dan ketiganya yang masih bayi, seorang asisten yang mengurus bayinya, serta rekannya Krisna.

Ia tampak asyik membagikan suasana saat berada di dalam pesawat, dari menyantap makanan bersama putranya hingga terlelap di kursi pesawat.

Kemudian Nikita mengunggah video yang memperlihatkan ia dan rombongan kembali naik pesawat untuk kemudian terbang menuju Paris.

Kasat Reskrim Polres Jaksel Kompol Andi Sinjaya Ghalib sebelumnya mengatakan, akan menyampaikan imbauan mereka kepada Nikita agar tak melancong ke luar negeri untuk saat ini.

Sebab, Nikita telah ditetapkan polisi sebagai tersangka atas laporan mantan suaminya, Dipo Latief, terkait kasus dugaan penganiayaan.