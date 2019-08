Ranperda RPJMD Langkat 2019-2024, Sah Menjadi Perda

Bupati Langkat : Pelaksanaan Perda Tanggung Jawab Bersama

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, STABAT - Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat tentang pengesahan/persetujuan Rancangan Pembangunan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat 2019-2024 menjadi Peraturan Daerah (Perda), di Gedung DPRD Langkat, Kecamatan Stabat, Kamis (1/8/2019).

Pengesahan Perda tersebut ditandai dengan diterbitkannya surat keputusan DPRD Langkat No 14 tahun 2019, penandatangan Surat Keputusan (SK) dan berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Langkat No 743/BA/BUP/2019 serta No 900-2588/DPRD/2019 oleh Bupati Langkat, dan Ketua DPRD Langkat Surialam beserta Wakil Ketua DPRD Langkat Sapta Bangun, Ralin Sinulingga, Donny Setha.

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat tentang pengesahan Ranperda RPJMD Pemkab Langkat Tahun 2019-2024 menjadi Perda, di Gedung DPRD Langkat, Kecamatan Stabat, Kamis (1/8/2019). (Tribun Medan/HO)

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin menandatangani pengesahan/persetujuan Ranperda RPJMD Pemkab Langkat 2019-2024 menjadi Peraturan Daerah (Perda), di Gedung DPRD Langkat, Kecamatan Stabat, Kamis (1/8/2019). (Tribun Medan/HO)

Dalam pidatonya, Bupati Langkat mengucapkan terima kasih kepada ketua, wakil ketua, serta seluruh anggota dewan dalam melakukan pembahasan dan mempelajari materi kandungan dan subtansi dari dokumen RPJMD Langkat 2019 – 2024 yang sebelumnya telah diajukan.

Bupati Langkat membacakan pidato sembari mengucapkan terima kasih kepada ketua, wakil ketua, serta seluruh anggota dewan dalam melakukan pembahasan dan mempelajari materi kandungan dan subtansi dari dokumen RPJMD Langkat 2019 – 2024 yang sebelumnya telah diajukan. (Tribun Medan/HO)

“Berbagai saran, kritikan dan ide–ide untuk perbaikan dan kesempurnaan dokumen RPJMD akan menjadi catatan eksekutif untuk penyempurnaan, baik dokumen maupun pelaksana RPJMD kedepan nantinya,” ujar Bupati Langkat.

Selanjutnya, Bupati mengatakan, saran dan masukan yang diberikan diyakini untuk menjadikan Langkat yang maju, sejahtera dan religius, melalui pengembangan pariwisata dan infrastruktur yang berkelanjutan, sesuai dengan misi Pemkab Langkat pada priode kepemimpinannya.

Sembari menambahkan, dengan telah disetujui Perda RPJMD Langkat 2019-2024 melalui sidang paripurna ini, maka pelaksanaannya menjadi tanggung jawab semuanya, yaitu unsur legislatif, eksekutif dan masyarakat, untuk bersama dan terpadu mewujudkan apa-apa yang telah tercantum dalam dokumen RPJMD tersebut.

Ketua DPRD Langkat, selaku pemimpin sidang menjelaskan, setelah disahkannya Ranperda RPJMD ini menjadi Perda, agar segera disampaikan kepada Gubernur Sumut (Gubsu) guna di evaluasi.

“Apabila hasilnya mengharuskan adanya perbaikan, marilah sama-sama kita berkumpul kembali untuk melakukan penyempurnaan atas evaluasi Gubsu tersebut serta tindak lanjutnya,” pungkasnya.

Sembari berharap, RPJMD yang telah ditetapkan bersama ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Langkat.

Sebelumnya, selepas mendengarkan laporan panitia khusus atas hasil pembahasan terhadap RPJMD Kabupaten Langkat 2019-2024 yang disampaikan oleh Ir Antoni, serta mendengarkan pernyataan pesetujuan dan pendapat akhir dari 7 fraksi DPRD Langkat yaitu dari Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerinda, Fraksi BSPN dan Fraksi HNB.

Rapat paripurna dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan dan berita acara persetujuan bersama disahkannya Ranperda RPJMD 2019-2024 menjadi Perda, oleh Sekwan DPRD Langkat. Turut hadir segenap anggota DPRD Langkat, unsur Forkopimda Langkat, Sekdakab Langkat serta para pejabat Pemkab Langkat, unsur pimpinan Parpol dan organisasi fungsional Langkat, para wartawan dan hadirin lainnya.