TRIBUN-MEDAN.COM - Download Lagu MP3/MP4 Judika Cinta Karena Cinta', Berikut Lirik, Chord Kunci Gitar,Unduh Video ke HP.

//

Simak berikut cara download lagu Judika 'Cinta Karena Cinta' lengkap lirik, chord kunci gitar dan unduh MP3/MP4 di sini.

Video musik lagu Judika 'Cinta Karena Cinta', sejak dirilis pada 28 Juni 2019 sudah banyak yang menonton di YouTube.

Sejak perilisan perdananya hingga kini video musik Judika 'Cinta Karena Cinta' sudah ditonton sebanyak 6,9 juta kali.

Dibalik lagu Judika 'Cinta Karena Cinta', diketahui memiliki makna menarik di dalamnya.

Judika menuturkan, jika perasaan terbaik dalam jatuh cinta yaitu karena cinta itu sendiri.tanpa alasan dan tanpa syarat.

Singkat cerita lagu Cinta Karena Cinta merupakan sebuah lagu yang diadaptasi dari lagu mandarin yang bertajuk Yin Wei Sou Yi Ai.



Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Cinta Karena Cinta.

Untuk kalian penasaran dengan lirik lagu dan kunci gitar lagu Judika 'Cinta Karena Cinta' dan bagaimana cara download lagunya, berikut Tribunstyle sajikan.

CHORD Kunci Gitar Judika 'Cinta Karena Cinta'

Intro: Am G F G C

G Am

Aku hanyalah manusia biasa

C G Am

Bisa merasakan sakit dan bahagia

F

Ijinkan ku bicara

Fm G

Agar kau juga dapat mengerti..

C G Am

Kamu yang buat hatiku bergetar

C G Am

Rasa yang telah kulupa kurasakan

F

Tanpa tau mengapa

Fm G

Yang ku tau inilah cinta...

Reff: C G Cinta karena cinta Am Em Tak perlu kau tanyakan F Tanpa alasan cinta G Am Datang dan bertahta.. C G Cinta karena cinta Dm Am Jangan tanyakan mengapa F Tak bisa jelaskan G Am Karena hati ini telah bicara C G Am Kamu yang buat hatiku bergetar C G Am Senyumanmu mengartikan semua Fm G Tanpa aku sadri merasuk didalam Dada.... Reff: C G Cinta karena cinta Am Em Tak perlu kau tanyakan F Tanpa alasan cinta G Am Datang dan bertahta.. C G Cinta karena cinta Dm Am Jangan tanyakan mengapa F Tak bisa jelaskan G Am Karena hati ini telah bicara Intro: Dm Em Fm G G Hooo...oooh G Hey..yee..yeeooo..