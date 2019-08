Ajarkan Nilai Agama Sejak Dini Warunk Djaman Now dan Lubsproduction Gelar Festival Anak Sholehah

Para peserta lomba peraga busana muslim anak dalam Festival anak Sholehah di Warung Jaman Now Jalan Titi Pahlawan Nomor 88, Kecamatan Medan Marelan, Senin (5/8/2019)

TRIBUN-MEDAN.com - Menuntun anak-anak agar lebih aktif, kreatif, dan memiliki jiwa yang kompetitif, Warunk Djaman Now bekerjasama dengan Even Organizer Lubsproduction adakan Festival anak Sholehah di Warung Jaman Now Jalan Titi Pahlawan Nomor 88, Kecamatan Medan Marelan, Senin (5/8/2019)

Manager Warunk Djaman Now, Fachrizal mengatakan kegiatan ini guna memberikan edukasi serta mengapresisasi kreatifitas antara orang tua dan anak.

Terdapat tiga kategori perlombaan yakni lomba mewarnai pemula, lomba busana muslim dan lomba hafalan surah pendek Al Quran.

Saat lomba peragaan busana muslim dimulai, aksi beberapa anak berjalan di karpet merah mengundang gelak tawa para penonton, pasalnya seorang anak peserta termuda berumur 4 tahun dengan badan mungilnya sangat percaya diri menggunakan high hils dan baju yang mencolok, karena terlalu gugup anak tersebut memperkenalkan diri dengan suara datar yang hampir tidak terdengar meski menggunakan mikrofon.

"Sebenarnya acara ini kita laksanakan selama dua hari, yang semalam kita buat umum dengan tema mencari bintang model marelan dengan 3 kategori lomba, yaitu lomba model pemula busana casual bebas, lomba mewarnai dan lomba menyanyi. Kalau hari ini khusus nuansa Islami karena kita dikelilingi olah masyarakat yang mayoritas Muslim. Kapasitas peserta hari ini mencapai 120 orang," katanya.

Para peserta juga berasal dari beberapa sekolah dasar di Marelan. Kegiatan ini kata Fachrizal semoga dapat mendidik anak-anak agar paham ilmu agama sejak dini, agar ketika dewasa semakin banyak yang diketahui.

"Hadiahnya ada berbagai ferdi seperti piala, makanan ringan untuk anak, serta uang pembinaan," katanya

Fachrizal juga mengatakan kegiatan ini dilaksanakan juga untuk memberitahu kepada masyarakat luas bahwa Warunk Djaman Now hadir dengan konsep family dan menyediakan berbagai fasilitas serta makanan dan minuman untuk anak-anak seperti nasi goreng Katsu, Sosis sehat, dan masih banyak lagi.

"Sekaligus juga ingin mempromosikan bahwa Warunk Djaman Now hadir dengan konsep kekinian di Marelan, tempat kita ini bisa juga digunakan untuk merayakan ulangtahun anak, serta acara lainnya, misalnya pelepasan wisuda anak-anak karena tempat dan parkirnya luas," katanya

Selain itu Warunk Djaman Now juga cocok untuk anak-anak muda yang ingin nongkrong dan nyantai, sebab makanan dan minuman yang disediakan relatif murah. Tidak ketinggalan fasilitas Free WIFI serta mushola juga tersedia.

"Kita mengusung harga yang murah, paling mahal makanan kita hanya Rp.28 ribu dan minuman paling mahal Rp 20 ribu, kita juga ada live musik, lebih ke akustik, setiap bulan kita ambil hari weekend kalau nggak Sabtu Minggu dan pengunjung juga boleh nyanyi," katanya

(cr21/tribun-medan.com)