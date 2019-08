Disdukcapil Karo akan Terapkan Sistem One Day Service dan Three In One

TRIBUN-MEDAN.com, KABANJAHE - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karo, berencana akan menerapkan sistem one day service (pelayanan satu hari), dalam waktu dekat.

Selain itu, nantinya juga akan ditetapkan sistem pengurusan dokumen kependudukan yang disebut three in one.

Kepala Bidang (Kabid) Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayan Disdukcapil Karo Sudariawati, mengungkapkan sistem tersebut nantinya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Pasalnya, bagi masyarakat yang akan mengurus satu dokumen, nantinya akan langsung diselesaikan tiga dokumen.

Dirinya, mengaku hal tersebut dikarenakan sistem tersebut akan terintegrasi dengan tiga dokumen kependudukan.

Adapun dokumen yang dimaksud adalah, akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA).

"Tapi sistem itu khusus untuk masyarakat yang mengurus administrasi keluarga barunya. Dalam artian anak yang di bawah umur 60 hari. Kalau nanti mau ngurus akte, langsung kita uruskan juga KKnya kalau belum ada, dan langsung kita urus juga KIA-nya," ujar Sudariawati, saat ditemui di Kantor Disdukcapil Karo, Jalan Veteran, Kabanjahe, Senin (5/8/2019).

Dirinya mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah berusaha mencari waktu yang tepat untuk peluncuran program tersebut di Kabupaten Karo. Ia juga mengatakan, mereka masih akan melakukan rapat untuk menentukan bagaimana sistem yang akan diterapkan.

"Ini sedang kita rapatkan masalah inovasinya, bagaimana ke depannya nanti tergantung hasil rapat kita nanti," katanya.

Dirinya menyebutkan, melalui program tersebut juga sekaligus untuk pembaharuan data pada dokumen masyarakat. Pembaharuan yang dimaksud ialah, apabila ada salah satu dokumen yang belum lengkap atau datanya salah, maka akan diperbaiki.

"Yang enggak sempurna, nanti kita bereskan, kita sinkronkan dari seluruh dokumen kependudukannya," katanya.

Ketika ditanya perihal apakah sistem tersebut berlaku untuk bayi yang usianya melebihi 60 hari, Sudariawati mengaku masih belum dipastikan. Dirinya menyebutkan, apabila sudah mendapatkan hasil rapat nanti, pihaknya nantinya akan mengumumkan cara dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi masyarakat.

Khusus untuk KIA sendiri, menurut informasi Disdukcapil Karo akan secara resmi memperkenalkan ke masyarakat pada tanggal 14 Agustus mendatang. Nantinya, pada kesempatan itu juga langsung dilakukan perekaman dan pencetakan KIA secara langsung.

