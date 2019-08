Potret Cantiknya Cinta Laura Kenakan Kostum Hudoq di Jember Fashion Carnaval

TRIBUN-MEDAN.com - Jember Fashion Carnaval (JFC) kali ini turut mengundang aktris Cinta Laura.

Aktris yang memiliki nama lengkap Cinta Laura Kiehl itu tampil memukau di acara puncak JFC ke-18, Minggu (4/8/2019).

Pagelaran acara JFC kali ini berlangsung di Alun-alun Jember, Kota Jember, Jawa Timur.

Sebelum tampil di acara JFC, Cinta yang ditemani oleh Bubah Alfian disambut baik oleh panitia.

Dibagikan dalam unggahan akun Instagram @jemberfashioncarnaval, terlihat Cinta dan Bubah Alfian turut memeriahkan JFC hingga akhir acara.

"Welcome to Jember, The World Carnival City @claurakiehl @bubahalfian," tulis akun @jemberfashioncarnaval dalam kolom caption.

Cinta Laura didapuk sebagai brand ambasador JFC dengan mengenakan kostum Hudoq.

Diketahui, kostum yang dikenakan Cinta bukanlah kostum sembarangan.

Dibuat oleh yayasan JFC, kostum Hudoq merupakan kostum khas Suku Dayak, Kalimantan yang memiliki arti menjelma.

Cinta Laura Kiehl dalam acara Jember Fashion Carnaval (JEC) (Instagram.com/ @claurakiehl)

Penampilan Cinta dalam balutan kostum Hudoq mampu memukau para penonton.