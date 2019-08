Rayakan 9 Tahun Pernikahan, Melaney Ricardo Bagikan Rahasia Pernikahan Langgeng

TRIBUN-MEDAN.com - Presenter Melaney Ricardo yang kini aktif dalam dunia YouTube bagikan rahasia pernikahan langgengnya dengan Tyson.

Meskipun memiliki perbedaan budaya karena Tyson adalah lelaki bule, pernikahan Melaney ini sudah berjalan selama 9 tahun.

Tak ribet, ternyata Melaney hanya punya 2 cara saja.

"Jadi buat aku, resep untuk bisa memiliki hubungan yang panjang, yang mungkin eternal adalah yang pertama, put God first as a foundation on your marriage.

Karena aku percaya, kalau nggak ada Tuhan sih mungkin dari dulu udah nggak tahu deh seperti apa. Karena aku juga orangnya keras, Tyson juga orangnya keras," jelas Melaney.

Kunci pertama adalah menjadikan Tuhan sebagai dasar dari pernikahan dan hubungan mereka.

Meskipun pasangan ini memiliki sifat yang sama kerasnya, tapi Tuhan tetap menyatukan dan mempertahankan hubungan pasangan ini.

"Yang kedua, Love us."

Rahasia pernikahan awet Melaney Ricardo (YouTube Melaney Richardo)

'Love us' merupakan pesan pendeta yang menikahkan Melaney dan Tyson 9 tahun yang lalu.