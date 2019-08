Pemko Medan Gelar Lomba Olah Kudapan Non Beras Non Terigu

Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan menggelar lomba Makanan Kudapan Berbasis non beras non terigu di Lapangan Merdeka, Sabtu (3/8/2019).

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, MEDAN - Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan menggelar lomba Makanan Kudapan Berbasis non beras non terigu di Lapangan Merdeka, Sabtu (3/8/2019). Lomba ini diharapkan dapat meningkatan pengetahuan masyarakat tentang konsumsi pangan non beras terigu serta meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengolah dan menyajikan kudapan yang sehat untuk keluarga.

Lomba yang diikuti sebanyak 80 orang dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan dan masyarakat Kota Medan tersebut dibuka Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Asisten Pemerintahan dan Sosial Kota Medan Musaddad Nasution. Selain itu kegiatan ini juga untuk mendorong kreatifitas masyarakat dan pengusaha pangan lokal Kota Medan agar dapat mengembangkan bisnis usaha panganan lokalnya sehingga terus maju dan berkembang.

Dalam sambutan tertulis Wali Kota yang dibacakan, Aspem mengatakan,. Wali Kota sangat mengapresiasi atas terselenggaranya lomba tersebut. Selain itu juga, Aspem berharap agar lomba ini tidak hanya menjadi slogan saja tapi juga mampu diterapkan ke kehidupan sehari-hari.

"Semoga kegiatan ini mampu mengedukasi kita semua agar dapat mengolah makanan dengan tidak berbahan dasar beras dan terigu. Jika hal itu bisa kita terapakan, niscaya kita akan terbiasa menjaga pola hidup sehat di kehidupan sehari-hari," kata Aspem.

Lebih lanjut, Aspem menjabarkan bahwa konsumsi pangan yang berkualitas ditandai dengan jenis pangan yang bersumber dari karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Selain itu juga perlu diperhatikan kandungan gizinya agar memenuhi kriteria pola hidup sehat, aktif dan produktif bagi yang mengonsumsi.

"Pemerintah terus gencar melakukan upaya diversifikasi konsumsi pangan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Upaya tersebut dilakukan tidak untuk mengganti beras secara total, akan tetapi mengubah pola konsumsi pangan masyarakat dari dominan beras kepada berbagai ragam jenis pangan," ungkapnya.

Untuk itu, tambah Aspem, salah satu upaya Pemko Medan dalam mendukung program diversifikasi konsumsi pangan dan pengembangan usaha bisnis pangan olahan adalah dengan melaksanakan lomba makanan kudapan yang berbasisi non beras terigu guna meningkatkan pemahaman usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam mengolah dan menyajikan makanan kudapan berbasis non beras non terigu baik untuk keluarga dan masyarakat.

"Diharapkan kegiatan ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya sehingga tercipta kreasi makanan kudapan yang dapat meningkatkan usaha yang mempunyai nilai ekonomis dan berkompetitif sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat," harapnya.

Terakhir, Aspem berharap dan berpesan agar TP PKK se-Kota Medan dapat menjadi motor penggerak guna mengedukasi warga untuk mengolaha makanan yang berbahan dasar non beras dan non terigu sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Didampingi Kadis Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Medan Emilia Lubis, Aspem selanjutnya berkeliling melihat satu persatu olahan makanan hasil kreasi para peserta. Lomba yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB tersebut berlangsung lancar dan meriah. (KR)