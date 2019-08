Kunci Mendidik Anak Ala Nestle Lactogrow, Belajar dengan Suasana Bahagia

Psikolog Elizabeth Sentosa, Brand Executive Nestle Lactogrow, Pramudita Sarastri dan Dokter Spesialis Anak, Ariani Dewi Widodo, Sp.A(K) dalam kegiatan Nestle Lactogrow, workshop bertajuk Grow Happy Parenting, Happy from the Inside Out di Medan, Rabu (7/8/2019).

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Psikolog Elizabeth Sentosa menegaskan, kebahagiaan seorang anak sangatlah berpengaruh terhadap suksesnya proses tumbuh kembang anak.

Hal tersebut diungkapkannya dalam kegiatan Nestle Lactogrow, workshop bertajuk Grow Happy Parenting, Happy from the Inside Out di Medan, Rabu (7/8/2019).

"Kematangan emosi dan kebahagiaan anak dapat dibantu dengan mempraktekkan perilaku positif, misalnya

dengan mengajarkan kebiasaan bersyukur. Anak yang pintar bersyukur akan tumbuh menjadi sosok yang optimis, berempati tinggi dan lebih bahagia," ucap Elizabeth.

Dikatakannya, orangtua juga sebaiknya rutin menghabiskan waktu dengan anak, misalnya berolahraga bersama, karena membiasakan gaya hidup aktif dapat meningkatkan kesehatan psikologis dan fisik.

"Yang namanya sayang anak harus ada konsep pendidikan. Tugas orangtua itu kewajibannya mempersiapkan masa depan anak. Butuh kerja keras untuk mempersiapkan kebahagian anak, dari segi finansial, kesehatan, dan butuh investasi waktu. Kebahagian penting sebagai magnet buat rezeki," ujarnya.

Elizabeth mengatakan bila seseorang bahagia maka proses belajar juga lebih baik. Salah satu tips untuk lebih bahagia adalah jangan patah semangat.

"Bila kita ingin naik karier kita butuh dukungan orang sekitar, bila kita seorang pengusaha maka kita butuh pegawai yang setia dan yang cinta dengan pekerjaannya. Sukses dalam tangga karier itu harus bahagia dari dalam. Kebahagian itu adalah tanggung jawab sendiri," ungkapnya.

Ia menjelaskan dalam membesarkan anak agar tumbuh bahagia antara lain dengan memberikan makanan bergizi dengan tepat waktu, waktu bermain dan ekplorasi, ekspresi emosi positif, cukup waktu tidur, berikan cinta tanpa syarat, dan antusiasi saat mendengar.

"Tips untuk orangtua beri ekspresi emosi positif pada anak, beri waktu bermain dan berekplorasi, dan beri anak makan tepat waktu dan bergizi," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Brand Executive Nestle Lactogrow, Pramudita Sarastri mengatakan setelah tahun lalu pihaknya bersama-bersama memahami pentingnya kebahagiaan keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak dan tahun ini kembali mengajak orang tua untuk mendukung anak tumbuh bahagia dengan menggelar rangakaian workshop Grow Happy Parenting, Happy From The Inside Out di delapan kota di Indonesia.