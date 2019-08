Menilik Potret Cantiknya Irish Bella saat Jalani Pemotretan Maternity, Disebut seperti Boneka Hidup

Bersama salah satu fotografer kenamaan Indonesia, Irish Bella dan Ammar Zoni lakukan foto session untuk maternity shoot.

TRIBUN-MEDAN.com - Maternity shoot atau foto masa kehamilan sering dilakukan kalangan selebriti untuk mengabadikan momen saat menantikan kelahiran sang bayi yang ditunggu-tunggu.

Hal ini juga dilakukan oleh Irish Bella yang sedang hamil anak kembar.

Ammar Zoni lakukan foto session untuk maternity shoot. Bersama salah satu fotografer kenamaan Indonesia, Irish Bella danAmmar Zonilakukan foto session untuk maternity shoot.

Dengan perut membesar berisikan anak kembar, Irish Bella tampak cantik dan menawan bak boneka hidup.

The living doll

Maternity shoot @_irishbella_ @ammarzoni

Photo by @riomotret @riomotretofficial | Make up @rama_jee | Stylist @christiotanada | Hairdo @harisumakeup2 | Wardrobe by @jovneir | Accesories @pistos_official

#riomotret #riomotret2019 #riocelebritybeautyportrait #riomotretmaternity #IndonesiancelebritybyRIOMOTRET

Nuansa pakaian dan aksesoris Irish Bella bertema warna coklat yang hangat.

Tema warna yang lebih earth tone ini membuat aura keibuan Irish Bella terpancar.

Tak sendirian, tentunya Ammar Zoni juga turut menemani Irish Bella dengan kostum senada.

Irish Bella dan Ammar Zoni (IG Story/ riomotret)