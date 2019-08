Terpisah sejak Berumur 8 Tahun, Seorang Adik Berhasil Menemukan Saudara-saudaranya melalui Twitter

@fdzhx berharap bisa menemukan para saudaranya sehingga mereka bisa hadir dalam acara pernikahan @fdzhx yang sebentar lagi bakal dilaksanakan. Dari cuitan itu, @fdzhx bercerita bahwa ia dan para saudaranya telah terpisah sejak usianya 8 tahun.

TRIBUN-MEDAN.com - Terpisah dari saudara sendiri, seorang pengguna Twitter mencoba menemukan lagi keluarganya.

Pengguna Twitter bernama Oh hey (@fdzhx) mengunggah foto lawas keluarganya di mana ia dan para saudaranya masih kecil.

@fdzhx berharap bisa menemukan para saudaranya sehingga mereka bisa hadir dalam acara pernikahan @fdzhx yang sebentar lagi bakal dilaksanakan.

Dari cuitan itu, @fdzhx bercerita bahwa ia dan para saudaranya telah terpisah sejak usianya 8 tahun.

"helloo!!

im trying to find/locate my long lost siblings in malaysia, pahang.

the last time i met them when i was 8.

i have their address but i don't think they're still staying there.

my oldest sister should be 24yrs old, my second sister 23," tulis @fdzhx.

(Helloo!!