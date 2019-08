Aktor Reuben Elishama Baru Saja Dikaruniai Seorang Putra, Lihat Potret Menggemaskan Sang Buah Hati

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar bahagia datang dari aktor Reuben Elishama.

Adik kandung dari artis Shelomita ini baru saja menjadi seorang Ayah.

Hal itu diketahui dari postingan sang istri bernama Shenty Feliziana, beberapa waktu lalu.

Istri Reuben adalah seorang artis dan presenter terkenal asal Singapura yang berkarier di Malaysia.

Setelah menikah dengan Reuben ia pindah ke Jakarta mengikuti sang suami.

Melalui akun Instagramnya, ia membagikan kabar bahagia itu.

Anak pertamanya diberi nama Biru Abiyyu Yusuf.

"My Husband and I welcomed the arrival of our little boy on Sunday, 28th July 2019 at 7:16 AM,

weighing healthily 3.515kg and 50cm.

It wasn’t according to our birth plans but indeed Allah is the best planner.