Daftar Harga Prosesor Server 64 Core AMD Epyc Rome

TRIBUN-MEDAN.com - Perusahaan semikonduktor AMD baru saja mengumumkan peluncuran deretan generasi kedua prosesor AMD Epyc untukserver dan datacenter di San Francisco, Amerika Serikat.

Prosesor AMD Epyc Rome yang dibuat dengan proses fabrikasi 7 nanometer ini disebut-sebut memiliki performa paling tinggi saat ini karena mampu mengusung hingga 64 core dengan 128 thread.

Harganya pun tak main-main. Varian teratas, Epyc Rome 7742 yang memiliki 64 inti CPU tadi, dijual dengan harga 6.950 dollar AS atau hampir Rp 100 juta.

Adapun untuk entry level diisi tipe 7252 dan 7282 dengan 8 core. Harga terendah di kisaran 450 dollar AS atau Rp 6,4 jutaan untuk tipe 7252P satu soket.

Layar presentasi dalam acara AMD Epyc Horizon di San Fancisco, AS, Rabu (7/8/2019), memperlihatkan perbandingan harga prosesor untuk server buatan Intel dan AMD. (KOMPAS.com/LAKSONO HARI W)

Meski demikian, AMD mengklaim harga prosesor x86 berarsitektur Zen 2 tersebut hanya separuh dari tawaran kompetitor.

AMD juga yakin bahwa prosesor barunya mampu menekan biaya operasional pada kisaran 25-50 persen.

Hal itu terjadi karena jumlah inti CPU dalam prosesor tersebut bertambah sehingga konsumen dapat menghemat ruang rak penyimpanan server.

Prosesor dengan nomor seri 7002 ini memiliki sejumlah varian, masing-masing dilengkapi dengan inti CPU berjumlah 8 hingga 64 core.

Produk tersebut sudah tersedia pada Juli 2019.

Per hari ini, Hewlett Packard Enterprise sudah memasarkan server dua seri ProLiant dan satu seri Apollo yang menggunakan prosesor AMD Epyc Gen 2.

AMD Epyc Rome (AMD)

Vendor lain, Lenovo, sedang mempersiapkan untuk menjual dua tipe server ThinkSystem dengan CPU prosesor berkode Rome tersebut.

Berikut ini harga prosesor AMD Epyc seri 7002:

Epyc 7742, harga 6.950 dollar AS

Epyc 7702, harga 6.450 dollar AS

Epyc 7702P, harga 4.425 dollar AS

Epyc 7642, harga 4.775 dollar AS

Epyc 7552, harga 4.025 dollar AS

Epyc 7542, harga 3.400 dollar AS

Epyc 7502, harga 2.600 dollar AS

Epyc 7502P, harga 2.300 dollar AS

Epyc 7452, harga 2.025 dollar AS

Epyc 7402, harga 1.783 dollar AS

Epyc 7402P, harga 1.250 dollar AS

Epyc 7352, harga 1.350 dollar AS

Epyc 7302, harga 978 dollar AS

Epyc 7302P, harga 825 dollar AS

Epyc 7282, harga 650 dollar AS

Epyc 7272, harga 625 dollar AS

Epyc 7262, harga 575 dollar AS

Epyc 7252, harga 475 dollar AS

Epyc 7252P, harga 450 dollar AS.

