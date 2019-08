Sembilan Startup Sumut Berkompetisi di Ajang The NextDev Talent Scouting 2019

Puluhan anak muda antusias mengikuti The NextDev Talent Scouting 2019 di Medan. The NextDev Talent Scouting adalah sebuah ajang pencarian early stage digital startup berdampak sosial di Indonesia. Acara ini digelar di CoHive at Clapham Medan, Kamis (8/8/2019)

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Puluhan anak muda antusias mengikuti The NextDev Talent Scouting 2019 di Medan. The NextDev Talent Scouting adalah sebuah ajang pencarian early stage digital startup berdampak sosial di Indonesia. Acara ini digelar di CoHive at Clapham Medan, Kamis (8/8/2019)

Di tahun kelima pelaksanaannya ini, The NextDev mengusung tema Social Impact and Go Beyond untuk menunjukkan komitmen Telkomsel dalam pembangunan ekosistem digital nasional, sekaligus tanggung jawab sosial perusahaan untuk melengkapi para startup dengan kapabilitas dan kompetensi bisnis digital yang dapat mendukung dampak sosial ekonomi positif yang tercipta bagi Indonesia.

Direktur Utama Telkomsel Emma Sri Martini yang hadir pada kesempatan ini menjelaskan sejak pertama kali diadakan, The NextDev sudah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

Bermula dari fokus content creating di 2014, smart city di 2015, smart rural di 2016, core industry di 2017, hingga passion+purpose di 2018, kini The NextDev hadir dengan fokus ‘social impact & go beyond’ untuk menghadirkan solusi bisnis yang berdampak sosial positif di Indonesia.

"Kami ingin membukakan akses dan mendorong munculnya karya dari startup yang digawangi pemuda di seluruh penjuru negeri. Tidak hanya di wilayah pusat, tetapi juga di daerah lokal. Harapannya, inisiatif dan terobosan dari seluruh negeri dapat The NextDev bantu agar dapat berkontribusi secara tepat dan merata bagi masyarakat Indonesia, agar kita semua dapat terus bergerak maju," katanya.

Total 270 social impact startup terbaik se-Indonesia akan mempresentasikan ide brilian mereka dalam Local Stage Pitch yang berlangsung pada periode April hingga Oktober 2019 di sembilan kota yakni Jakarta (3 Mei), Denpasar (23 Mei), Palembang (27 Juni), Makassar (18 Juli), Medan (8 Agustus), Yogyakarta (29 Agustus), Pontianak (19 September), Semarang (10 Oktober), dan Surabaya (31 Oktober).

Namun, bentuk bantuan utama bagi startup terbaik akan diperebutkan di The NextDev Summit, November 2019.

Dalam The NextDev Talent Scouting 2019, persyaratan utama bagi pendaftar adalah harus memiliki Minimum Viable Product (MVP) yang berdampak sosial positif untuk membantu kehidupan masyarakat di berbagai bidang.

The NextDev Talent Scouting juga terbuka bagi Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 18 hingga 30 tahun.

9 startup yang terpilih untuk mengikuti tahap Local Stage Pitch di CoHive at Clapham Medan adalah Muslimlife, SCHLR, Tobasmile, TokoKarcis, KlikGo, Pastihebat.com, KEPUL, MONZA dan Ruang Mahasiswa.

30 startup terbaik dari sembilan kota akan memperoleh beberapa bentuk pengembangan startup berupa 5G, Grant Money yaitu dana pengembangan untuk best of the best, Good Opportunities atau kesempatan memikat investor dan memperluas manfaat, Great Mentors atau menemui ahli startup dan menggali insight baru, Generate Exposures yakni kesempatan go international dan publikasi media, dan Golden Ticket to The NextDev Academy atau tiket untuk ikut program pengembangan early stage startup komprehensif.

Para dewan juri yang terdiri dari Chief Product Officer KitaBisa.com Vikra Ijas, Head of Investments Telkomsel Nazier Ariffin, dan CEO & Founder eFishery Gibran Huzaifah, akan memilih 3-5 startup terbaik untuk melaju ke tahap National Stage Pitch di The NextDev Summit pada akhir bulan November 2019.

(cr18/tribun-medan.com)