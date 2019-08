Sering Munculnya Kasus Pelakor, Ternyata Ini yang Menyebabkan Perempuan Menyukai Pria Beristri

TRIBUN-MEDAN.Com- Siapa yang tak kenal penyanyi Mayangsari.

Pelantun lagu "Tiada Lagi" ini memang banyak menyita perhatian netizen, terlebih kehidupan pribadinya saat menjadi istri dari Bambang Trihatmodjo.

Tersiar kabar, Mayangsari merupakan orang ketiga di hubungan rumah tangga Bambang Trihatmodjo dan Halimah.

Terlebih ketika dua anak Bambang dan Halimah, Pandji dan Gendis melabrak kediaman sang biduan pada 2007 silam.

Sontak saja, istilah pelakor pun tersemat pada Mayangsari.

Lantas, apa yang menyebabkan perempuan menyukai pria beristri?

Ya, cinta bisa datang kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja, termasuk mencintai pria yang telah menikah dengan perempuan lain.

Sehingga kini muncul istilah pelakor atau perebut laki orang.

Alasan paling umum yang menyebabkan perempuan terjebak dengan pria beristri adalah pria tersebut dianggap berpengalaman dan mapan.

Selain itu, menurut Terry McDonald, penulis buku How to Attract and Marry the Man of Your Dreams, beberapa perempuan yang rindu dengan figur seorang ayah membuat mereka menyukai pria berumur yang kebanyakan sudah menikah.