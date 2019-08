SIARAN LANGSUNG Link Live Streaming Timnas U-18 Indonesia vs U-18 Timor Leste, Piala AFF U-18 2019

TRIBUN-MEDAN.COM - SIARAN LANGSUNG Link Live Streaming Timnas U-18 Indonesia vs U-18 Timor Leste, Piala AFF U-18 2019.

Saksikan duel timnas U-18 Indonesia vs U-18 Timor Leste hari ini.

Laga antara timnas U-18 Indonesia vs U-18 Timor Leste akan tersaji dalam lanjutan pertandingan ajang Piala AFF U-18 2019.



Pertandingan antara timnas U-18 Indonesia vs U-18 Timor Leste akan berlangsung di Stadion Go Dau, Vietnam pada Kamis (8/8/2019).



Laga antara timnas U-18 Indonesia vs U-18 Timor Leste dapat juga disaksikan secara langsung melalui tayangan di SCTV mulai pukul 15.30 WIB.



Dalam laga kedua ajang Piala AFF U-18 ini, pelatih timnas Indonesia Fakhri Husaini berambisi untuk kembali meraih kemenangan.



Diketahui timnas Indonesia di laga perdana, mampu menggulung Filipina dengan hasil akhir 7-1.



Sebelum menuju pertandingan, persiapan berupa pemulihan fisik telah dilakukan oleh skuad Garuda Nusantara.

Selain itu, pelatih timnas U-18 Indonesia, Fakhri Husaini, juga fokus untuk meningkatkan kekuatan pertahanan.



Pasalnya, Timor Leste baru saja menang besar 7-2 atas Brunei Darussalam pada laga pertama.



Fakhri Husaini mengaku telah mempelajari kekuatan calon lawannya tersebut.



"Kami dan Timor Leste bermain baik di laga perdana," kata Fakhri Husaini dikutip BolaSport.com dari situs resmi PSSI.



"Saya melihat mereka memainkan bola-bola direct langsung ke depan, dan itu membuat lelah Brunei Darussalam yang sempat menahan mereka di beberapa menit babak awal," ujar Fakhri menambahkan.



Guna mengatasi permainan lawan, Fakhri Husaini hanya menekankan kepada David Maulana dkk untuk menjaga fokus sepanjang pertandingan.

"Melawan mereka, kami akan tetap bermain seperti biasa, yang penting para pemain harus tetap fokus di sepanjang pertandingan," ucap Fakhri.



"Kami sudah beberapa kali juga bertemu dengan Timor Leste di pertandingan," tutur Fakhri mengakhiri.



*Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah. Link live streaming ini hanya bersifat infomasi bagi pembaca, Tribun-Video.com tak bertanggung jawab atas copyright dan kualitas siaran

Artikel ini telah tayang di Tribun-Video.com dengan judul VIDEO: Live Streaming Piala AFF U-18 Indonesia Vs Timor Leste, Kamis (8/8) Pukul 15.30 WIB

