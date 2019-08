Sandra Dewi Tak Lagi Dapat Kue Bertema Disney Princess, Sang Suami Beri Kue Ini di Ulang Tahunnya

Namun di perayaan ulang tahunnya ke-36 ini Sandra Dewi justru mendapat kejutan berbeda dari sang suami, Harvey Moeis. Melalui akun Instagramnya, Sandra Dewi pun menunjukkan hadiah kue ulang tahun yang diberikan suami dan putra sulungnya tersebut.

TRIBUN-MEDAN.com - Artis cantik Sandra Dewi tengah merayakan ulang tahun ke-36.

Sandra Dewi memang dikenal penggemar berat dari Disney.

Disney di Indonesia. Bahkan sejak 2015 silam, Sandra Dewi telah dinobatkan sebagai brand Ambassador (BA)Disneydi Indonesia.

Hal tersebut diumumkan Dewi Sandra melalui akun Twitter-nya beberapa waktu lalu.

Mantan kekasih Reino Barack ini merasa sangat bangga dan berterimakasih kepada Disney karena telah mewujudkan mimpinya selama ini.

"Thank You Disney.

My Dreams come true.

Lucky me to be your Brand Ambassador.

The dream that u wish will come true”, tulis Sandra Dewi di Twitter-nya