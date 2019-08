Duta Sheila on 7 Nyanyi di Pernikahan, Warganet Penasaran Berapa Biayanya

Cuplikan video vokalis Sheila on 7, Duta Akhdiyat Modjo bernyanyi di sebuah pesta pernikahan.

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Sebuah video memperlihatkan vokalis Sheila on 7, Duta Akhdiyat Modjo bernyanyi di acara pernikahan ramai diperbincangkan di Twitter. Video itu diunggah akun Twitter @dewahoya dengan keterangan, "PERNIKAHAN IMPIAN GUE YA ALLAH".

Lantas banyak warganet yang penasaran dengan berapa biaya yang dibutuhkan jika ingin mengundang grup band Sheila on 7 bernyanyi di pesta pernikahan.

"Nikah ngundang so7 modalnya berapaan yah," tanya akun Twitter @SafitriRezki.

"Bantu jawab, 70an, belum tiket peswat dll" balas akun @blepeppiuw.

"Skrg udh 200 bro hehe," timpal akun Twitter @iiiiiyaaaaang.

Warganet lainnya berkomentar bahwa biaya untuk mengundang Sheila on 7 pasti akan lebih mahal dibanding biaya melangsungkan pesta pernikahan itu sendiri.

"Nikah ngundang sheila on 7, lebih gede biaya ngundang sheila on 7nya dibanding pestanya," tulis pemilik akun @doiiva.

Banyak pula warganet yang mengakui jika bisa menghadirkan Sheila on 7 manggung di pesta pernikahan mereka juga menjadi impian.

"Dari zaman SMA selalu bercanda sama temen "nanti pas nikah (uang panainya) dipake undang sheila on 7 sajalah" tulis akun @andirasnaa.

"Jd keinget tahun 2017 ada klien minta ditanyain harga So7 buat weddingnya dia. Walhasil kontak manager aka mas adam, dia cuman bilang buat wedding di kota Jogja sekitar 200jt," tulis akun @ndidendi.

Sementara itu, pemilik akun @dewahoya yang mengunggah video itu pun menjelaskan, hari itu Duta bernyanyi sebagai tamu undangan karena mengenal kedua mempelai. Jadi, bukan sengaja diundang untuk manggung di pesta pernikahan.

"Mereka datang sebagai tamu, kak," kata pemilik akun @dewahoya, Dewa Hoya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (10/8/2019).

Sore itu Duta menyanyikan lagu "Perfect" milik Ed Sheeran, "Now and Foverer" milik Richard Marx, dan "Anugerah Terindah yang Pernah Kumiliki" milik Sheila on 7. (*)