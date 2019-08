Sandra Dewi Unggah Potret saat Makan Bersama di Satu Meja dengan Pengasuh Anaknya di Restoran Mewah 

Ulang tahun yang ke-36 pada Jumat (8/8/2019), Sandra Dewi merayakannya dengan sederhana.

Perayaan ulang tahun istri Harvey Moeis itu digelar di restoran Hakkasan, Jakarta.

Sandra Dewi menikmati makan bersama dengan Haervey Moeis dan putra mereka, Rafa.

Artis penyuka karakter Disney ini terharu ketika menyadari Harvey Moeis telah menyiapkan kue spesial untuk dirinya.

Tahu kalau sang istri menyukai karakter Disney, Harvey memesankan kue ulang tahun bertema Lion King.

Kue tersebut tampak begitu cantik dengan karakter Lion King di bagian atas.

"Idenya papa Rafa selalu terdepan hahahahahaha The Lion Queen..

lioness sama anak anaknya.. & memang mama Rafa zodiaknya Leo & suka bgt sama Lion King..

biasa tema kuenya Disney Princess tp skrg Disney versi The Lion King..

thank you so much papa.. & of course @natashatantama yg selalu buat kue buat keluarga kita dr kita pacaran sampe skrg.." tulis Sandra Dewi memamerkan wujud kue ultah yang ia terima.

