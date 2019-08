Dikunjungi Tim Penilai UKS Pusat, Sekolah TK Negeri Pembina Jadi Perwakilan Sumut Tingkat Nasional

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, TANJUNGMORAWA - Bupati Deliserdang diwakili staf ahli H Edwin Nasution SH bersama Bunda PAUD Deliserdang Ny Hj Yunita Ashari Tambunan, Ketua DPC GOPTKI Deliserdang Ny Hj Sri Pepeni Yusuf Siregar, Kadis Pendidikan Deliserdang H Timor Tumanggor, Camat dan Bunda PAUD Kecamatan beserta Muspika Tanjungmorawa.

Mewakili OPD terkait, Kades Desa Bandar Labuhan, Kades se-Kecamatan Tanjungmorawa, Ka UPT Dinas Pendidikan Tanjungmorawa, Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Tanjungmorawa Siti Khairiantina Sembiring M.Pd beserta staf pengajar, menerima rombongan tim penilaian lomba UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) tingkat nasional di aula TK Negeri Pembina Tanjungmorawa Desa Bandar Labuhan, Selasa (13/8/2019).

Rombongan tim penilaian lomba UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) tingkat nasional di aula TK Negeri Pembina Tanjungmorawa Desa Bandar Labuhan, Selasa (13/8/2019). (TRIBUN MEDAN/HO)

Rombongan di ketuai Drs. Pribowo Putro MM, Susinggih S.IP dan Hendri SE dari Dirjen Pendidikan Dasar dan menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Samsul Bahri dari Kementerian Agama, mewakili ketua tim UKS Provinsi Sumut, Kabag Dikbudnaker Biro Sosial dan Kesejahteraan Setdaprovsu Hj Rosmidar Sinaga, S,Ag M,Pd.

Sambutan Bupati H Ashari Tambunan yang dibacakan staf ahli H Edwin Nasution SE di antaranya mengatakan selamat datang kepada rombongan tim penilai Sekolah Sehat Tingkat Nasional dari Kementerian Pendidikan RI.

Serta, mengapresiasi TK Negeri Pembina Tanjungmorawa atas keberhasilannya mewakili Sumut di tingkat nasional. Dengan visi dan misi Kabupaten Deliserdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya religius dan rukun dalam kebhinekaan, bidang pendidikan mempunyai porsi besar dalam meyukseskan visi dan misi tersebut.

Pendidikan di Deliserdang difokuskan bagaimana kita mengembangkan pengetahuan anak sejak dini, melalui PAUD dan TK/RA. Diketahui juga, Bunda PAUD Kabupaten Deliserdang Ny Hj Yunita Ashari Tambunan mendapat penghargaan sebagai Bunda PAUD Kabupaten/Kota terbaik dari Ny Iriana Joko Widodo pada Tahun 2016.

Besar harapan kami kepada tim penilai, Deliserdang sudah banyak mendapat penghargaan dari pemerintah pusat di bidang pendidikan,dari tingkat SD sampai SMA. Kami ingin menyempurnakan dengan TK Negeri Pembina Tanjungmorawa juga mendapat hasil yang terbaik karena TK ini adalah sekolah TK terbaik pertama tingkat Provinsi Sumut tahun 2019, kalau memungkinkan jadi TK terbaik pertama tingkat Nasional.

Ketua Tim Penilaian dari Kemendikbud Drs. Pribowo Putro MM menuturkan, kunjungan ini tak hanya bermaksud untuk mencari pemenang Sekolah Sehat Tingkat Nasional. "Kami juga ingin memastikan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) benar-benar sudah diterapkan di sekolah ini," ujarnya.

Menurut Pribowo, ada 26 provinsi dan 88 sekolah yang mengikuti kegiatan ini. Selain visitasi, tim juri akan melaksanakan kunjungan kedua untuk verifikasi lebih lanjut. Hasil verifikasi tersebut nantinya dirapatkan untuk mencari pemenang di masing-masing kategori.

Lebih lanjut, Pribowo menjelaskan, ada tiga kategori penilaian. Yaitu, Best Performance, Best Achievement, dan Best Attitude Performance. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa program-program UKS benar-benar dilaksanakan di sekolah tersebut. Tidak pada saat lomba saja. "Jika sudah terpenuhi baru akan dibuatkan SK menteri," imbuhnya.

Selanjutnya Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Tanjungmorawa memaparkan keadaan sekolah dan menyerahkan profil sekolah ke Tim UKS Pusat dan tim berkeliling sekolah untuk langsung menilai dan memberitahukan hasil evaluasi kepada Kepala Sekolah untuk bisa diperbaiki dalam segi administrasi.