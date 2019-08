Mitsubishi Motors Hadirkan Produk Unggulan ke Centre Point Medan

Departement Head of Sales & Dealer Management Region 3 PT MMKSI, Ilham Iranda Syahputra didampingi Section Head of Sales & Dealer Management Region 3 PT MMKSI, Ade Rolas bersama tim saat Mitsubishi Motors Auto Show yang dilaksanakan pada tanggal 14 hingga 18 Agustus 2019 di Centre Point Medan.

TRIBUN-MEDAN.com-PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT MMKSI), distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC) di Indonesia, menghadirkan jajaran produknya lebih dekat dengan masyarakat melalui program Mitsubishi Motors Auto Show yang dilaksanakan pada tanggal 14 hingga 18 Agustus 2019 di Centre Point Medan.

Pada Mitsubishi Motors Auto Show ini, PT. MMKSI turut menghadirkan produk terbarunya Mitsubishi Eclipse Cross, New Triton dan Pajero Sport Rockford Fosgate Black Edition yang baru diluncurkan pada ajang GIIAS 2019 lalu.

Dengan mengusung nuansa desain global Mitsubishi Motors yang didominasi warna hita dan tagline "Drive Your Ambition", pada pameran ini PT MMKSI menampilkan enam unit pamer yang terdiri dari model Eclipse Cross, Xpander bertransmisi otomatis melalui varian limited edition dan untimate, Pajero Sport varian Dakar 4x2 serta Rockford Fosgate Black Edition, dan New Triton.

Pengunjung pameran ini juga berkesempatan untuk merasakan langsung sensasi berkendara kendaraan penumpang Mitsubishi Motors melalui unit test drive Eclipse Cross, Xpander varian ultimate dan Exceed M/T, serta Pajero Sport Dakar 4x2.

"Memberikan Mitsubishi Motors Auto Show di berbagai Kota di Indonesia, kami ingin memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk melihat dan merasakan langsung produk unggulan Mitsubishi Motors termasuk beberapa produk yang diluncurkan pada ajang GIIAS 2019 lalu. Produk yang lebih dari sekedar kendaraan transportasi, namun kendaraan yang dilengkapi dengan teknologi terdepan untuk menunjang mobilitas serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia," ucap Departement Head of Sales & Dealer Management Region 3 PT MMKSI, Ilham Iranda Syahputra, Rabu (14/8/2019).

Ilham mengatakan Kota Medan dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan Mitsubishi Motors Auto Show sebagai bentuk apresiasi PT MMKSI atas penerimaan pasar di Medan dan sekitarnya yang cukup baik terhadap produk Mitsubishi Motors. Kepercayaan dan penerimaan konsumen di wilayah Sumatera Utara ditunjukkan dengan pangsa pasar Xpander yang mencapai 23,8 persen pada Januari hingga Juni 2019.

"Selain Xpander, Pajero Sport juga mendapatkan penerimaan pasar yang positif di Sumatera Utara dengan pangsa pasar 50 persen pada Januari hingga Juni 2019, sekaligus mengukuhkan model Pajero Sport sebagai pemimpin pasar segmennya di Sumatera Utara," ujarnya.

Ia menjelaskan Mitsubisi Eclipse Cross mengusung konsep "Built to Impress", memiliki desain stylish Dynamix Shield yang merupakan DNA Mitsubishi Motors. Fitur yang disandang Eclipse Cross meningkatkan rasa percaya diri untuk mereka yang dinamis dan progresif.

SUV ini hadir dengan indah memadukan garis-garis yang tajam dan stylish serta SUV dengan gaya dan performa khas Mitsubishi. Eclipse cross hadir dalam tiga pilihan warna yakni red diamond, silky white dan amethyst black.

"Kita juga menghadirkan New Triton, yang merupakan model pick up terbaru Mitsubishi Motors yang dikembangkan dengan konsep "engineered Beyond Tough", mendapatkan perubahan dan pengembangan besar baik dari sisi desain, performa pengendaraan, serta kemampuan pintar yang dikombinasikan dengan sebuah kenyamanan mobil," kata

Ilham.