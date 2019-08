Vegan Festival Indonesia Hadirkan Beragam Acara, Mulai Expo Makanan Nabati Hingga Drama Alam

TRIBUN-MEDAN.com - Dalam rangka memperingati hari Vegetarian Internasional yang jatuh pada tanggal 1 oktober 2019, Indonesia Vegetarian Society (IVS) akan mengadakan Vegan Festival Indonesia di Medan.

IVS (Indonesia Vegetarian Society) adalah organisasi vegetarian Indonesia yang bersifat non-profit, yang berdiri di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1998. IVS telah terdaftar menjadi World Vegan Organisation.

IVS didirikan dengan tujuan Menyebarluaskan informasi seputar kehidupan vegetarian di Indonesia, Mengembangkan cinta kasih universal dan menyelamatkan kehidupan dunia melalui vegetarianisme demi terciptanya kehidupan yang lebih baik, yang penuh kasih antar sesama manusia dan semua makhluk.

Ketua IVS Sumut Anna, saat menyambangi kantor Tribun Medan Jalan K.H Wahid Hasyim Nomor 37 mengatakan bahwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama dua hari yakni Sabtu dan Minggu 28 hingga 29 September 2019.

"Selain memperingati hari Vegetarian Internasional, ada beberapa latar belakang kami melaksanakan kegiatan ini, seperti melihat Bumi mengalami perubahan iklim yang ekstrim karena dampak pemanasan global, penyakit Degeneratif seperti jantung, stroke, hipertensi, diabetes melitus, dan kanker semakin meningkat setiap tahunnya karena gaya hidup dan pola makan yang buruk pada masyarakat modern," katanya, Rabu (14/8/2019).

Selain itu Vegan Festival Indonesia dilaksanakan karena adanya program pemerintah bernama GERMAS yang artinya Gerakan masyarakat hidup sehat yang diprakarsai oleh kementerian kesehatan Republik Indonesia yang juga sejalan dengan Visi Misi IVS.

"Dengan adanya kegiatan ini kita berharap dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan, lingkungan dan bumi kita melalui pola makan nabati. Sebab kita akan menghadirkan Event Kuliner terbesar berbasis nabati dengan kapasitas besar dalam satu festival, yang menggabungkan seminar, talk show, lomba dan hiburan," katanya.

Selain itu, dalam even ini masyarakat akan dikenalkan dengan ragam makanan nabati yang sehat dan lezat. Juga memahami penyakit degeneratif yang dapat dicegah dengan pola makan sehat dan alami.

Dengan target pengunjung mencapai 30 ribu orang, even ini akan dijalankan dengan mekanisme kupon, dan menghadirkan komposisi produk hingga 70 persen, selain itu Hasil Penjualan akan dipotong 30 persen untuk kegiatan sosial.

"Event ini menggunakan kupon dalam transaksi kecuali produk jasa, jadi bagi peserta yang ingin membuka stand diwajibkan menjual kupon sebanyak Rp 3 juta, dan komposisi produk yang ikut adalah Kuliner 70%, Aksesoris 20% dan Jasa 10%. Tidak ketinggalan hasil penjualan akan dipotong 30% untuk kegiatan sosial," katanya.

"Tujuan kita Menjadikan Vegan Lifestyle Good For All. Jadi bagi masyarakat kita Medan dan sekitarnya yang sedang belajar tentang vegetarian ataupun vegan dan ingin tahu informasi menarik tentang hal itu wajib hadir kw even besar ini," katanya.

Tidak kalah menarik, kegiatan ini akan menghadirkan 10 acara selama dua hari yakni Bazaar Makanan, Jalan Sehat, Seminar & Talk show, Lomba Mewarnai, Parade anak vegan, Performa INLA (International Nature Loving Association), Gallery Photo Booth, Drama Alam, Donor Darah, dan Expo Makanan Nabati.

"Kegiatannya akan dilaksanakan selama dua hari, du Sabtu dan Minggu 28 sampai 29 September 2019 di Halaman Depan Maha Vihara Maitreya Jalan Boulevard Utara Nomor 8 Komplek Cemara Asri. Di hari Sabtu kita mulai Pukul 10.00 - 21.00 dan Minggu mulai Pukul 06.00 - 21.00, kita akan hadirkan 60 stand dengan target Pengunjung mencapai 30.000 orang," katanya

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak IVS Medan di 085296976598, atau ke 085372766222, ataupun dapat menghubungi melalui instagram @ivsmedan.

