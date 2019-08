Ariel Mengungkapkan Uki Utarakan Keinginan untuk Keluar dari NOAH sejak Enam Bulan yang Lalu

TRIBUN-MEDAN.com - Vokalis NOAH, Nazril Irham alias Ariel mengatakan, Uki telah mengungkapkan keinginannya hengkang dari NOAH sejak enam bulan lalu.

Hal itu dikatakan Ariel dalam jumpa pers di kawasan Kebayoran baru, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2019).

"Beberapa bulan yang lalu tuh ya sekitar 5 atau 6 bulan lalu, Uki bilang dia punya kehidupan yang, sudah banyaklah yang dia sudah capai bersama kita, enggak bisa bareng-bareng lagi," kata Ariel dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

Gitaris Lukman menambahkan, saat Uki mengungkapkan hal itu, mereka sedang dalam proses penggarapan album terbaru berjudul "Keterkaitan Keterikatan".

"Dulu pas kita lagi proses (album baru), dia sudah bilang sama teman-teman kayaknya gue sampe sini dulu, tapi gue harus selesaikan dulu tanggung jawabnya di album ini," ucap Lukman.

Namun, baik Ariel maupun Lukman enggan menjelaskan secara gamblang alasan yang membuat Uki melepaskan band yang membesarkan namannya itu.

"Dia enggak sebutin alasannya apa sepeti yang dia bilang di sosmed seperti itu," ujar Lukman.

"Kalau alasan mungkin tepatnya musti tanya ke orangnya ya karena kan kita enggak di dalam kepalanya dia," sambung Ariel.

Sebelumnya diberitakan, pada Kamis (8/8/2019) malam, lewat akun Instagram-nya, Uki secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari band yang membesarkan namanya itu.

"Good friends never say goodbye, they simply say 'see you soon'. #keterkaitanketerikatan," tulis Uki disertai tagar judul album teranyar NOAH sekaligus terakhir baginya, seperti dikutip Kompas.com.

