Bikin Pangling, Lihat Potret Cantik Irish Bella Pemotretan Maternity dengan Rambut Panjang Berponi

Irish Bella tampak seksi dengan gaun merah beludru. Rambutnya tampak panjang tergerai dengan poni depan yang disisir menyamping.

TRIBUN-MEDAN.com - Perut Irish Bella yang telah mengandung anak kembar telah betambah besar.

Hal ini terlihat dari foto maternity terbarunya di akun Instagram.

Kali ini, Irish Bella dan Ammar Zoni melakukan maternity shoot bareng FD Photography.

Dengan gaya rambut baru, Irish Bella pun tampak cantik manglingi.

Irsih Bella tampak seksi dengan gaun merah beludru.

Rambutnya tampak panjang tergerai dengan poni depan yang disisir menyamping.

Seperti gaya make up biasanya, Irish Bella tampak tampil natural saja.

Grateful is carrying a whole world inside You (emoji)

Teaser today maternity photoshoot

#starring @_irishbella_ #lensedbyfandyfd @fandy_the @fdphotographyofficial @fdphotography90 #makeup @vuvamua #hair @meihairdo #styledbybellyiverzon @bellyiverzon #gown @raymondleonardofficial #suit @sasdesigns #accessories @leciel.design #decoration @whitepearldecoration #fdphotographystudio #fdphotography #fdcouple #fdphotographystudio2019

Using Canon EOS R @canon.indonesia