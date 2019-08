Gubernur Sumut Apresiasi Program Siswa Mengenal Nusantara yang Digelar BUMN

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi apresiasi perusahaan BUMN khususnya PTPN IV dan PT Inalum yang menjadi "PIC" program Siswa Mengenal Nusantara (SMN) yang dinilai bermanfaat untuk menumbuhkan kepekaan generasi muda terhadap nusantara.

‌"Program SMN dinilai sangat bermanfaat untuk mengenalkan siswa lebih dekat dan peka dengan nusantara," ujarnya diwakili Staf Ahli Gubernur, bidang Ekonomi dan Keuangan, Agus Tripriyono di Medan, Kamis (15/8/2019).

‌

‌Dia mengatakan itu saat acara dsn pembukaan SMN di Kantor Gubernur Sumut.

‌

‌Menurutnya, semua memang perlu menggugah dan menggelorakan semangat siswa agar para generasi muda dapat menyadari pentingnya peran mereka di masa depan.

‌

‌Berbagai kegiatan di dalam SMN diperlukan di tengah persoalan budaya dan karakter bangsa yang sedang dihadapi seperti korupsi, kekerasan dan kejahatan seksual, dan perkelahian massal.

‌

‌SMN diharapkan dapat menekan krisis moral di kalangan.pelajar yang merupakan dampak.globalisasi dan semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi.

‌

‌Pada kesempatan ini gubernur berharap kegiatan SMN dan sejenisnya di tengah generasi muda bisa dilanjutkan terus oleh BUMN dan lainnya.

‌

‌Pelaksana Tugas Dirut PTPN IV Umar Affandi dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PTPN IV Rizal H Damanik menyebutkan, BUMN turut hadir sebagai bagian dari pembangunan Indonesia, baik secara langsung melalui keterlibatan dalam proyek-proyek strategis nasional maupun secara tidak langsung melalui kontribusi penerimaan negara

‌

BUMN Hadir Untuk Negeri bertujuan untuk menciptakan kondisi dan mendorong agar BUMN di Indonesia dapat memberikan sumbangan yang terbaik bagi negeri dan rakyat Indonesia.

Kementerian BUMN dan BUMN sebagai bagian dari masyarakat bernegara, telah melaksanakan program “BUMN Hadir Untuk Negeri” secara berkesinambungan sejak tahun 2015.

BUMN Berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan dan memupuk rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia kepada seluruh masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Adapun Program Siswa Mengenal Nusantara merupakan rangkaian kegiatan peringatan 21 tahun Kementerian BUMN, yang mengambil tema "One Nation, One Vision, One Family to Excellence”.

"Siswa Mengenal Nusantara diselenggarakan untuk menanamkan rasa bangga para siswa sebagai bangsa yang memiliki keragaman kekayaan nusantara, serta sebagai wujud nyata peran BUMN di masyarakat," ujar Rizal yang didampingi Ketua‌ I Program BUMN Hadir Untuk Negeri (BHUN) Wilayah Sumut Riza Fahlevi Naim dan Kasubag Komunikasi dan HE, Syahrul Aman Siregar.

Sementara di lain pihak, Siswa Mengenal Nusantara juga menjadi bagian dalam membangun pemahaman para pemangku kepentingan atau stakeholders.

Penyelenggaraan Siswa Mengenal Nusantara ini dapat berjalan dengan baik, berkat kerja sama PTPN IV dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumut.

Direktur Eksekutif PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Ismadi YS Jenal menyebutkan, SMN diharapkan bisa semakin menanamkan rasa cinta generasi.muda trrhadao nusantara.

Dengan pertukaran siswa seperti siswa Sumut ke Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tengah ke Sumut, diharapkan para siswa masing -masing bisa lebih mengenal daerah.masing - masing.

Acara pembukaan Siswa Mengenal Nusantara itu diramaikan dengan penampilan kesenian dari siswa Sumut dan Sulawesi Tengah.

(cr19/Tribun-Medan.com)